Le Sénégal prend la présidence du Comité technique spécialisé sur l'éducation, la Science et la Technologie de l'UA

Le Caire, Egypte, 23 octobre (Infosplusgabon) - L'Égypte a passé la présidence de la prochaine session du Comité technique spécialisé sur l’éducation, la science et la technologie de l'Union africaine au Sénégal, lors de sa séance tenue ce lundi au Caire, a-t-on appris de source informée.

La séance de ce lundi qui entre dans le cadre de la première réunion du Comité, a été rehaussée par la présence du ministre égyptien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et président du Comité, Khaled Abdel Ghaffar.

Le Comité a ensuite adopté les recommandations présentées par les sous-comités techniques qui se sont réunis durant les deux derniers jours en présence du Commissaire aux Ressources humaines, des Sciences et Technologies à la Commission de l’Union africaine, Sarah Agbor, et plusieurs représentants de l'éducation et de l'enseignement supérieur des pays africains.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre égyptien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a évoqué la stratégie de la Recherche scientifique en Egypte et la coopération en cours avec les pays africains à de projets sur la recherche commune dans des domaines d'intérêt commun ainsi que des échanges de voyages de jeunes chercheurs et la situation actuelle du système de la recherche scientifique.

Il a aussi abordé la convergence des spécialités en recherche entre l'Egypte et les pays africains dans huit spécialités scientifiques dont les sciences médicales, l'ingénierie, la chimie, la biologie et l'informatique.

Plusieurs délégués ont fait des exposés sur l'éducation et l'agriculture, suivis de débats sur les tableaux essentiels de certaines structures susceptibles d'être installées dans les pays africains dont le centre du Caire d'invention africaine, l'agence spatiale africaine, la création d'un conseil s'occupant des enseignants, l'étude sur la création d'un prix des enseignants.

