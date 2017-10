Une société malaisienne d’affaires à la conquête du marché burundais

23 Octobre 2017

Bujumbura, Burundi, 23 octobre (Infosplusgabon) - La société malaisienne « Agropolitan Technology Corridor Development Berhad » (Batc) se propose d’investir dans quatre grands projets d’autoroute, d’aéroport international, d’hydrocarbures et d’infrastructures touristiques au Burundi, a-t-on appris, lundi, d’un communiqué émanant du secrétariat général du gouvernement.

La manifestation d’intérêt d’investir au Burundi a été l'objet d'analyse en conseil des ministres, les 18 et 19 octobre, d’après la même source.

Les projets portent sur la construction d’un second aéroport international, à l’intérieur, et d’une autoroute reliant Gitega, la seconde grande ville du pays, et Bujumbura, la capitale politico-économique du Burundi.

Les autres projets sont en rapport avec le développement de la culture de « jatropha » et sa transformation sur place, au Burundi, pour en produire du carburant.

L’autre offre d’achat public de la société malaisienne porte sur l’aménagement et la construction d’une « Green city » (Cité verte), des buildings administratifs et de logements sociaux, toujours à Gitega, la future capitale politique du Burundi.

Un mémorandum d’entente "unique", pour les quatre projets, ne sera toutefois signé qu’après vérification de la « fiabilité et de la crédibilité » de l’investisseur asiatique, précise le communiqué officiel.

En matière d’investissements, le Conseil des ministres s’est encore penché sur une « note d’information" du ministère des Finances sur l’état d’avancement du dossier de construction d’un centre commercial moderne de type « Mall » sur la place de l’ancien marché central de Bujumbura, parti en fumée, il y a quatre ans.

Le conseil a constaté que la construction du Mall, sous forme d’un "partenariat public-privé"(Ppp), s’est avérée infructueuse du fait qu'au 1er août dernier, date limite de dépôt des offres, aucune manifestation d'intérêt n'avait été enregistrée.

Après avoir pris connaissance de cet état des lieux du dossier, le Conseil a mis en place une équipe qui va réfléchir sur la décision à prendre, d’ici le mois de décembre prochain.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon