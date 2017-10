Une importante mission économique belge ce lundi en Côte d'Ivoire

23 Octobre 2017

Bruxelles, Belgique, 23 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, et la princesse Astrid de Belgique ont entamé lundi une visite de travail de trois jours en Côte d'Ivoire, à la tète d'une importante mission économique comptant 214 opérateurs économiques, représentant 134 entreprises de Belgique.

Selon un communiqué gouvernemental, cette première mission économique belge en Côte d'Ivoire sera reçue par le président Alassane Ouattara, et aura des séances de travail avec plusieurs ministres, ainsi que des hommes d'affaires ivoiriens.

Le communiqué souligne qu'une vingtaine d'accords seront signés avec les partenaires ivoiriens durant le séjour de la mission économique belge à Abidjan.

Les agences commerciales belges à l'exportation organiseront un forum portant sur les opportunités dans le secteur du transport et de la logistique ainsi que des infrastructures dans les secteurs de l'énergie,eau, et BTP (bâtiments et travaux publics).

Le programme de la visite de l'imposante délégation belge comprend par ailleurs l'organisation d'un séminaire sur les droits de l'homme, portant spécialement sur les droits de l'enfant, sachant que des milliers d'enfants sont utilisés dans les plantations du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial.

On rappelle que le travail des enfants dans les plantations du cacao en Côte d'Ivoire figure à l'ordre du jour du Sommet Union européenne-Union africaine, prévu en fin non novembre à Abidjan.

Le communiqué indique que le ministre belge des Affaires étrangers signera a cette occasion un accord aérien avec la Côte d'Ivoire.

Selon un document transmis à la presse, la Belgique représente 12 pc des exportations européennes vers la Côte d'Ivoire pour un montant total de 292 millions d'euros. et est le 2ème exportateur européen vers ce pays.

La part de la Belgique dans les importations de la Côte d'Ivoire est de 15,2 pc, soit 658,8 millions d'euros.

Les exportations belges sont principalement composées de matériel de transport, de machines et d'équipements pour l'agroalimentaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon