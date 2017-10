Un attentat-suicide fait 13 morts à Maiduguri, dans le nord du Nigeria

23 Octobre 2017

Abuja, Nigeria, 23 octobre (Infosplusgabon) - Un attentat-suicide survenu dimanche soir a coûté la vie à 13 personnes dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, épicentre de l'insurrection de la secte islamiste Boko Haram.

L'attaque a également fait cinq blessés, selon la police. Deux attentats-suicides commis par la suite ont également fait plus d'une dizaines d'autres blessés.

Les explosions, qui se sont produites vers 20h20 (19h20 GMT) dans les environs de Muna Garage, dans la banlieue de la ville, ont semé la panique dans la zone.

Le commissaire de police, commandant de l'Etat de Borno, Damian Chukwu, a confirmé ces attentats.

Boko Haram a tué plus de 20.000 personnes durant ses huit années d'insurrection contre le gouvernement nigérian dans le but de créer un Etat islamique dans le nord du pays à majorité musulmane.

Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno, est le berceau de Boko Haram.

Un rapport publié le mois dernier par l'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, révèle que, au moins 223 civils ont été tués par Boko Haram depuis le mois d'avril dernier, dont 100 civils rien qu'en août.

D'après Amnesty, "le chiffre réel pourrait être plus élevé, car certaines attaques n'ont peut être pas été signalées".

L'attentat le plus meurtrier a eu lieu le 25 juillet, avec 40 personnes tuées dans une embuscade menée contre une équipe d'exploration pétrolière dans l'Etat de Borno.

Pour l'organisation internationale, la violence semée par Boko Haram a poussé des millions de civils à fuir dans la région du Lac Tchad en vue de recevoir une assistance humanitaire.

Au total, 2,3 millions de personnes ont été déplacées au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, et plus de sept millions font face à de graves pénuries alimentaires.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon