L’OMS remet des médicaments et du matériel à six hôpitaux de Brazzaville

23 Octobre 2017

Brazzaville, Congo, 23 octobre (Infosplusgabon) - La Représentante au Congo de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Mme Fatoumata Binta Diallo, a remis samedi des kits médicaux et des équipements à six hôpitaux pour alléger la pression suscitée par la grève au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, le plus grand établissement hospitalier du pays, a annoncé lundi la radio publique.

Mme Fatoumata Binta Diallo et la ministre congolaise de Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, se sont rendues à cet effet dans les hôpitaux de Talangaï, Bacongo, Makélékélé, Mfilou, ainsi qu’à l’hôpital militaire et au CHU, un geste très apprécié par les gestionnaires de ces structures.

Les mouvements de grève dans le secteur de la santé ont augmenté le flux des malades dans la plupart des hôpitaux de Brazzaville.

"Il fallait donc aider ces structures sanitaires pour résorber ce surplus en mettant à leur disposition des médicaments et d’autres équipements", a estimé la Représentante de l’OMS au Congo.

Par ailleurs, le directeur général de l’Hôpital central des Armées, le général Pascal Ibata, s’est réjoui de ce don, qui selon lui, permettra de rehausser la capacité de prise en charge des malades.

