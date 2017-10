L’Union européenne souffle le chaud et le froid sur les relations avec le Burundi

22 Octobre 2017

Bujumbura, Burundi, 22 octobre (Infosplusgabon) - La semaine qui tire à sa fin aura été marquée par un léger assouplissement du bras de fer entre le Burundi et l’Union européenne (UE) par la signature, vendredi dernier, d’une convention de financement d’un montant de 95 millions d’euros, sans toutefois plus de concessions sur les questions politiques à l’origine du divorce entre les deux parties, depuis plus de deux ans.

La situation politique du pays qui préoccupe tant les Européens a dégénéré depuis avril 2015, lorsque le président burundais, Pierre Nkurunziza, a annoncé sa candidature pour un troisième quinquennat, jugé contraire à la constitution dans les milieux de l’opposition et des organisations de la société civile.

L’UE, qui jongle depuis avec le bâton et la carotte, dans une tentative de redresser la situation par un dialogue "inclusif et sincère", veut que son enveloppe des 95 millions d’euros soit exclusivement réservée à la population burundaise pour des besoins urgents de santé, d’énergie et de nutrition.

L’ambassadeur de l’UE au Burundi, Wolfram Vetter, l’a clairement signifié à la signature de la convention avec le ministre burundais des Finances, du Budget et de la Privatisation, Domitien Ndayizeye.

La continuité de l'investissement de l'UE au service des populations burundaises s’est encore traduite, en août dernier, par l’inauguration de sept marchés modernes aux quatre coins de la ville de Bujumbura, en même temps capitale politico-économique du pays, pour un montant de 5 millions d’euros.

En dépit des relations notoirement exécrables entre le Burundi et l’UE, le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, s’était fait violence en déclarant que le projet de marchés modernes "témoigne des bonnes relations d'amitié entre le Burundi et l'Union européenne".

Des travaux de construction de deux barrages hydroélectriques, sur les rivières de Jiji et de Murembwe (au sud du Burundi), sont par contre en souffrance depuis quelques temps.

En décembre 2014, le Burundi avait signé avec la Banque européenne d’investissement (BEI), un contrat de prêt de 70 millions d’euros pour financer la construction de ces barrages qui devaient fournir près de 50 mégawatts, à l’horizon 2020.

Dans le fond, il n’est toujours pas question, pour l’UE, de revenir sur sa décision de geler l’aide budgétaire directe au gouvernement burundais, sans que certaines conditions ne soient préalablement remplies.

La pomme de discorde entre les deux parties n’est autre que le fameux article 96 de l’accord de Cotonou, au Bénin, qui engage les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à respecter le principe de l’Etat pour bénéficier des aides financières de l’UE.

C’est ce qu’a répété l’ambassadeur Wetter aux autorités burundaises qui doivent apporter des garanties sur "le respect des droits de l’homme, le renforcement de l’état de droit" ou encore "l’élargissement de l’espace politique et la liberté de la presse".

"Si le gouvernement répond à ces attentes par des mesures concrètes, l’Union européenne pourra revoir sa décision de lever la main sur les 430 millions d’aide budgétaire directe qui étaient prévus sur la période allant de 2014 à 2020", a avisé l’ambassadeur Wetter.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires continuent à pleuvoir, certains thèses proches du pouvoir voyant dans le geste humanitaire des Européens, une forme d'abdication, d'autres proches de l'opposition criant à la trahison.

Récemment encore, l’UE faisait preuve de fermeté diplomatique envers le Burundi, comme en septembre dernier où elle a mis sur la table une résolution au conseil des droits de l’homme des Nations unies, allant dans le sens d’inviter la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter et à juger les acteurs étatiques coupables de crimes supposés de génocide, de guerre et contre l’humanité.

Le groupe des Africains était venu à la rescousse des autorités burundaises, en proposant, à son tour, une résolution allant dans le sens inverse de donner la priorité à la justice nationale. En guise de compromis, les deux résolutions contradictoires ont été adoptées en même temps.

Au mois de juin dernier encore, à Malte, le pouvoir burundais a su compter sur le soutien des 77 pays du groupe ACP, quand l’UE faisait fortement pression pour que soient renforcées les sanctions internationales contre le Burundi.

Le pouvoir burundais tente de combler le vide laissé par les Occidentaux, en se tournant vers l’Est et l’Asie, notamment du côté de la Russie, de la Chine et de la Turquie.

En interne, la population est sous forte pression fiscale, notamment pour combler le déficit budgétaire qui découle de l’isolement financier du Burundi sur la scène internationale.

L’autre signe des temps difficiles, tous les citoyens doivent obligatoirement mettre la main à la poche pour financer les prochaines élections de 2020, en a décidé le gouvernement burundais.

