Mali: l'état d'urgence prorogé d'une année

22 Octobre 2017

Bamako, Mali, 22 octobre (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a décidé de proroger pour une période d’un an, à partir du 31 octobre 2017, l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national, a-t-on appris de source officielle.

L’état d’urgence, déclaré sur le territoire national par décret du 19 avril 2017, a été prorogé par la Loi n°2017-002 du 28 avril 2017 pour une période de six mois qui expire le 31 octobre 2017, rappelle-t-on.

Cette prorogation a permis notamment de maintenir et de renforcer les mesures et les actions de prévention et de lutte contre le terrorisme et les crimes organisés et de proroger les effets des poursuites judiciaires en cours selon la même source, qui indique qu’elle a également permis d’accroître les actions de contrôle, les moyens juridiques et les capacités opérationnelles des forces de sécurité sur le territoire national.

Pendant cette période, le gouvernement malien avait pris un certain nombre de mesures, notamment des interdictions d’entrer et de sortie de véhicules à partir de certaines heures dans les zones d’insécurité, l’institution de fouilles systématiques de véhicules, motos et charrettes, la perquisition des lieux suspects, la subordination des marches, de certaines manifestations et des cortèges à l’autorisation préalable, la restriction du port d’armes dans les manifestations publiques, la réglementation de la circulation sur certains axes routiers et de la navigation sur les fleuves, ainsi que l’organisation des patrouilles mixtes le long des frontières.

En dépit des actes posés, les attaques terroristes contre les populations civiles et les forces armées et de sécurité se poursuivent. Les risques d’atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens demeurent élevés dans certaines zones, notamment au nord et au centre du pays.

Face à cette situation, l’état d’urgence est prorogé à nouveau pour une durée d’un an à compter du 31 octobre 2017 à minuit sur toute l’étendue du territoire national, a décidé le gouvernement malien.

La présente mesure s’inscrit dans le cadre du renforcement des dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme et les crimes organisés sur le territoire national.

FIN/INFOSPLUSGABON/VIL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon