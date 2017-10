Les pourparlers libyens à Tunis ont discuté de tous les points en suspens sans atteindre un accord complet

22 Octobre 2017

Tripoli, Libye, 22 octobre (Infosplusgabon) - Plusieurs idées avancées lors des réunions sur l'amendement de l'Accord politique ont été débattues pendant le deuxième round des pourparlers du Comité mixte de rédaction des amendements de l'Accord politique sans parvenir à un consensus complet et à un résultat final pour mettre fin aux controverses à l'issue des rencontres, a indiqué samedi soir, un membre du Comité de dialogue de la Chambre des représentants, Saleh Abdel Ennabi.

Dans une déclaration à la presse, M. Abdel Ennabi a souligné qu'il a été convenu que le pouvoir exécutif soit composé d'un président et de deux adjoints, mais les négociateurs ne se sont pas mis d'accord sur le mécanisme de leur choix.

Il a souligné que les membres du Comité de dialogue du Haut Conseil d'Etat ne sont pas parvenus à un consensus sur ces points, d'autant plus qu'ils leur ont fourni des formules alternatives, mais sans aucun bénéfice, exprimant son pessimisme pour parvenir rapidement à un accord.

On rappelle que l'Envoyé de l'Onu en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé, lors d'une conférence de presse tenue après la fin du second round des discussions samedi à Tunis, que la réunion a permis "l'identification de nombreux points de consensus mais aussi des divergences qui persistent encore".

"Tous les points en discussion comportent des facteurs de compréhension et de blocage et la mission de l'ONU tente de trouver des concessions et de résoudre les blocages", a indiqué M. Salamé.

Le Comité mixte de rédaction des amendements de l'Accord politique libyen a conclu son second round à Tunis samedi soir, sans réaliser des progrès sur les points contentieux.

M. Salamé a indiqué que les membres des comités de dialogue du parlement libyen et du Conseil d'Etat retourneront dimanche en Libye pour consulter leurs dirigeants politiques.

