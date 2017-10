Championnat ďAfrique ďaviron: l'Algérie à la première place après la première journée

22 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 22 octobre (Infosplusgabon) - La deuxième et dernière journée du championnat d'Afrique (seniors et juniors) d'aviron se déroule ce dimanche aux barges du lac de Tunis.

La sélection algérienne d'aviron occupe la première place en remportant 11 médailles (6 or, 5 argent) lors de la première journée de la compétition, disputée samedi.

La Tunisie suit à la deuxième place avec 10 médailles (4 or, 5 argent et 1 bronze), alors que le Zimbabwe, avec deux médailles (1 argent et 1 bronze) occupe la troisième place.

Au total, 19 pays participent à cette 12ème édition du championnat d'Afrique d'aviron. Il s'agit de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Angola, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, Djibouti, de l'Egypte, de Lesotho, du Maroc, du Mali, du Malawi, de la Namibie, du Nigeria, du Niger, du Soudan, du Togo, de l'Ouganda, du Zimbabwe et Madagascar.

Pour la deuxième édition du championnat arabe d'aviron (seniors et juniors), elle aura lieu du 26 au 28 octobre avec la participation de 10 pays que sont la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, le Maroc, l'Irak, le Liban, le Qatar, le Soudan, les Émirats arabes unis et Djibouti.

