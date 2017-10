Cap-Vert : Constat de persistance de violations des droits de l'homme au pays, selon l'UE

21 Octobre 2017

Praia, Cap-Vert, 21 octobre (Infosplusgabon) - L’Union européenne (UE) a annoncé avoir constaté la persistance au Cap-Vert de récits, systématiquement rapportés par le passé, de violence contre des prisonniers, des retards de la justice, de la traite des personnes et du tourisme sexuel.

Tout cela, bien que, de manière générale, le respect des droits de l’homme dans le pays avait été, l’an dernier, “positif”, selon le Rapport annuel de l’UE sur les Droits de l’Homme et la Démocratie dans le monde en 2016, publié cette semaine à Bruxelles.

Le document fait montre de plusieurs abus tels que l’exploitation sexuelle des enfants associée normalement au tourisme, au travail des enfants et à la violence basée sur le genre.

Le rapport indique aussi que, malgré “certaines avancées”, ces dernières années, la violence et la discrimination sociale et économique basées sur le genre continuent, surtout dans les zones rurales, où il faut “encore des progrès”.

Cependant, pour l’UE, ces violations contrastent avec le fait que le Cap-Vert soit encore vu comme un “cas rare” de stabilité démocratique pluraliste en Afrique, ce qui a été aussi confirmé par l’organisation de trois élections (présidentielle, législatives et locales en 2016), toutes “libres, transparentes et pacifiques”, et qui ont conduit à des changements politiques importants dans l’archipel.

Selon le rapport, le respect des droits de l’homme au Cap-Vert résulte surtout des institutions politiques “solides”, de la presse et d’un système judiciaire “indépendants” et, encore, du système politique démocratique “qui garantit le respect des libertés fondamentales”.

Le document indique aussi qu’en 2016, l’UE a poursuivi ses efforts pour un dialogue régulier avec les autorités capverdiennes en vue de consolider la démocratie et les droits de l’homme, surtout que le Cap-Vert a un partenariat spécial avec les “28” Etats européens.

Dans ce sens, le document précise que les priorités concernent aussi les droits des femmes et des enfants, la situation des immigrés, la lutte contre la violence domestique, l’amélioration du système judiciaire, la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance.

Le rapport relève aussi le fait que le Cap-Vert a ratifié et mis en œuvre dans l’archipel 27 conventions internationales sur les droits de l’homme, les droits du travail et la protection de l’environnement.

Toutefois, l’UE avertit que l’approbation de tous ces traités et conventions n’implique pas nécessairement que tous soient bien appliqués sur le terrain, ce qui pour les “28” se justifie “largement” par la “faible capacité” de la petite administration du pays.

L’UE donne comme exemple un cas survenu en décembre 2016, lorsque le Comité sur la Torture des Nations Unies après revue de la situation du Cap-Vert, a critiqué l’absence de rapports sur la question.

Le rapport, dans ses recommandations, exhorte le gouvernement capverdien à avoir aussi comme priorité la garantie de l’indépendance de l’actuel Comité National pour les Droits de l’Homme et la Citoyenneté, créé en 2004 par l’Etat.

