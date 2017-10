ONU : Les Nations Unies déclarent que la vision de l'Afrique est proche de la réalité

21 Octobre 2017

New York, Etats-Unis, 21 octobre (Infosplusgabon) - Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Miroslav Lajčák, a salué vendredi, les changements transformateurs de l'Afrique impulsés par l'agence de développement de l'Union africaine, affirmant que la vision du continent est proche de la réalité.

"Premièrement, je tiens à souligner l'importance du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)", a déclaré M. Lajčák, lors d'une réunion plénière de l'Assemblée au cours de la dernière manifestation de la Semaine de l'Afrique.

Se référant au NEPAD, créé en 2001, puis intégré dans la structure de l'Union africaine pour faciliter et coordonner la mise en œuvre des projets prioritaires continentaux et régionaux, M. Lajčák a déclaré : "Le NEPAD est en quelque sorte un pionnier".

Il a noté que le programme est antérieur à l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine de plus d'une décennie.

Par exemple, a-t-il déclaré, le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique du NEPAD a amélioré la productivité agricole sur le continent, changeant la vie de nombreux agriculteurs africains.

De plus, le NEPAD a conduit à de grands progrès dans l'intégration du commerce africain. La finalisation de l'accord de libre-échange tripartite, cet été, entre le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la Communauté Est-africaine (CAE) a été une étape importante.

"La zone de libre-échange continentale n'est plus un rêve lointain. Cela pourrait très bientôt être une réalité", a-t-il affirmé.

Cependant, des progrès plus rapides doivent être observés, non seulement dans les deux secteurs de l'agriculture et du commerce, mais aussi dans les infrastructures, l'industrie, la diversification économique et l'éradication de la pauvreté, a déclaré M. Lajčák.

Il a souligné qu'aucun développement en Afrique ne peut prendre racine à moins d'être mené de l'intérieur, notant qu'il existe de nombreux développements passionnants au niveau national, et les pays africains renforcent également leurs capacités de mobilisation des ressources nationales et de lutte contre les flux financiers illicites.

Pourtant, dans un monde de plus en plus globalisé, les efforts en Afrique doivent être soutenus par un partenariat revitalisé avec les partenaires au développement, y compris les organismes des Nations Unies et les Etats membres, ainsi que par l'investissement et l'assistance financière et technique.

Les causes profondes des conflits et des souffrances doivent également être abordées. "La signature d'un accord commercial signifiera peu pour une mère dont le jeune enfant est très malade du paludisme. De même, l'investissement direct étranger n'est pas dans l'esprit de quelqu'un qui court sous une pluie de balles», a-t-il déclaré.

"L'Afrique a une vision très claire" - une vision qui implique toutes les couches de la société bénéficiant de la croissance et du développement ; une vision dans laquelle le paludisme ou d'autres maladies ne servent pas de peines de mort pour des centaines de milliers de personnes chaque année ; celle où les signes avant-coureurs d'un conflit mènent plus souvent à une médiation réussie qu'à la violence ; et celle dans laquelle les institutions sont fortes, les femmes et les jeunes dirigent et participent, et la bonne gouvernance est la norme, a-t-il indiqué.

La plénière a planché sur un débat des Etats membres de l'ONU sur le NEPAD, ainsi que sur la décennie 2001-2010 pour faire reculer le paludisme dans les pays en développement, en particulier en Afrique.

