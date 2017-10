Egypte : Large condamnation par des pays arabes de l'attaque contre les forces de police égyptiennes

21 Octobre 2017

Le Caire, Egypte, 21 octobre (Infosplusgabon) - L'Organisation pour la Coopération internationale (OCI) a vigoureusement condamné l'attaque ''terroriste'' perpétrée vendredi contre des forces de police égyptiennes sur la route des ''Oasis'', faisant plusieurs morts et des blessés parmi les éléments de la sécurité, indique le site web de l'OCI ce samedi.

Le Secrétaire général de l'OCI, Youssef Ben Ahmed Al Othaimeen, a exprimé la solidarité totale de l'organisation avec le gouvernement et le peuple égyptiens dans la lutte contre le terrorisme et pour son éradication, réaffirmant sa confiance que ces actes criminels vont davantage renforcer la détermination du gouvernement et du peuple égyptiens à poursuivre la lutte contre le terrorisme et pour réaliser la sécurité et la stabilité.

Il a réaffirmé la position constante de l'OCI par rapport à la lutte contre toutes les formes du terrorisme et ce, quelle que soit son origine.

Le patron de l'OCI a aussi réaffirmé l'engagement de l'organisation à poursuivre le travail à travers des concertations permanentes avec les pays membres et les services des structures affiliées à l'organisation pour faire face au fléau du terrorisme de façon efficace dans le cadre d'un accord spécifique sur la la lutte contre le terrorisme.

L'Emir du Koweït, Sabbah Al-Ahmad Jaber Al-Sabbaha, dans un message de condoléances au président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a insisté samedi sur le soutien de l'Etat du Koweït à l'Egypte par rapport à tout ce qu'elle a pris comme mesures pour protéger sa sécurité et sa stabilité, condamnant vigoureusement les actes criminels que mènent des cellules terroristes et qui sont contraires à toutes les valeurs humaines.

Le cabinet du Roi de Jordanie a annoncé la mise en berne du drapeau jordanien devant l'entrée principale du cabinet royal à partir de samedi matin jusqu'à 18h00.

Le Roi Hachémite a adressé un message de condoléances au président Al-Sissi, condamnant vigoureusement cet acte terroriste lâche perpétré par des bandes criminelles et réaffirmant la solidarité totale de la Jordanie à l'Egypte.

L'ambassadeur d'Irak au Caire a condamné avec les mots les plus fermes l'attaque terroriste lâche, affirmant le soutien de son pays à l'Egypte dans sa lutte contre le terrorisme et les groupes terroristes jusqu'à leur éradication pour débarrasser la communauté arabe et la communauté internationale de ses méfaits.

Sur le même registre, le Royaume de Bahreïn a vigoureusement condamné l'acte terroriste, exprimant ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant prompt rétablissement aux blessés tout en réaffirmant le soutien du Royaume et sa solidarité avec l'Egypte dans sa guerre contre le terrorisme.

