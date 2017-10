Niger : Treize gendarmes tués dans une attaque terroriste

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

21 Octobre 2017

Niamey, Niger, 21 octobre (Infosplusgabon) - Treize gendarmes ont été tués et 5 autres blessés, samedi à l'aube, dans une attaque terroriste contre la brigade de gendarmerie d’Ayorou (ouest Niamey) perpétrée par des éléments armés non identifiés, à bord de véhicules et de motos, indique, samedi, un communiqué du ministère de la Défense.

Selon ce communiqué, une course-poursuite a été engagée par des forces terrestres et aériennes en vue de neutraliser les assaillants qui se sont dirigés plus au nord en direction de la frontière malienne.

«En cette douloureuse circonstance, le président de la république, chef de l’Etat, chef suprême des armées et le gouvernement présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés», souligne le communiqué.

