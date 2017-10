Cap-Vert : Le projet de budget de l'Etat gestion 2018 chiffré à 550 millions d'euros

21 Octobre 2017

Praia, Cap-Vert, 21 octobre (Infosplusgabon) - Le projet de Budget de l’Etat (BE) gestion 2018 au Cap-Vert, publiée, jeudi, par le gouvernement, est de 60 millions de contos capverdiens (près de 550 millions d’euros), une hausse par rapport à l’exercice budgétaire de cette année, qui était de 56 mille millions de escudos (près de 508 millions d’euros), a -t-on appris de source officielle.

En présentant, lors d’une conférence de presse, les grandes lignes du projet de budget, qui sera soumis au Parlement pour approbation, le ministre de la Présidence du Conseil de ministres, Elísio Freire a annoncé qu'une des nouveautés est la réduction de 1% de l’impôt sur le revenu (IUR) pour des honoraires allant jusqu’à 725 euros.

Selon le ministre, cette mesure concernera 80% des contribuables individuels.

Le document propose aussi que la dette publique continue à 132% du Produit Intérieur Brut (PIB) et que le déficit reste à 3,1%, en cette année où le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 5,5%, mieux que les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui tournent autour de 4%.

Selon le porte-parole du Conseil des ministres, le projet de budget 2018 est “inclusive”, surtout qu’il va permettre l’accès gratuit à l’éducation dans les établissements publics de personnes souffrant d’un handicap, depuis le primaire, en passant par la formation professionnelle, jusqu’à l’enseignement supérieur.

“C’est une mesure structurante, de grande envergure pour l’inclusion sociale et l’égalité de chance des personnes handicapées”, a-t-il indiqué.

Pour Elísio Freire, c’est un budget qui “renforce la décentralisation et le pouvoir local”, en maintenant une “discrimination positive” pour les mairies qui ont une faible incidence de la fiscalité, en plus de renforcer la décentralisation, il “renforce la capacité d’intervention des sociétés capverdiennes”.

“Il s’agit d’un budget qui augmente et renforce le rôle de l’entrepreunariat national dans la croissance économique”, a-t-il précisé, ajoutant que le projet de budget 2018 garantit le financement du Programme Start-Up Jeune, du Programme de Micro entreprenariat, ainsi que des médias et des entreprises de plus grandes.

Selon toujours le ministre, les exonérations continueront pour l’achat des taxis et pirogues destinées à la pêche, “ce qui montre qu’il s’agit d’un budget inclusif et qui renforcera la croissance”.

En perspective, le projet de budget 2018 va “promouvoir les liaisons inter-îles, tant au niveau maritime qu’aérien”.

Le projet de budget a été remise, vendredi, au Parlement, par le ministre des Finances, Olavo Correia.

