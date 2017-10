14 policiers tués dans des affrontements au Caire ce vendredi

21 Octobre 2017

Le Caire, Egypte, 21 octobre (Infosplusgabon) - Le bilan des affrontements de vendredi soir entre les forces de police égyptiennes et des éléments présumés terroristes dans la zone des ''Wahaat'', dans la capitale égyptienne, s'est soldé par la mort de 14 policiers.

Des premières informations avaient fait état de la mort de trois officiers et cinq autres blessés lors des affrontements, alors que de nombreux présumés terroristes ont été tués.

Une source sécuritaire égyptienne a précisé que plusieurs présumés terroristes se sont barricadés, indiquant que les forces de police chargées de les débusquer ont essuyé des tirs dès leur arrivée sur les lieux.

En plus des attaques perpétrées par des éléments présumés terroristes au nord du Sinaï et qui visent essentiellement les forces armées et de sécurité, l'Egypte fait désormais face à des attaques à l'intérieur des villes.

Les observateurs rappellent, à cet égard, la destruction de deux commissariats respectivement à ''Daghahalia'' en décembre 2013 et au Caire en janvier 2014, suivie de l'assassinat du procureur général du Caire.

L'expert en sécurité, le général Nasr Salem, a expliqué ces frappes terroristes dans les villes par l'adoption par les terroristes d'une stratégie d'escalade dans les centres urbains après la pression qu'ils ont subie au Sinaï.

Il a ajouté que cette situation s'explique aussi par la maîtrise des tunnels frontaliers avec la bande de Gaza après la réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Ces tunnels étaient utilisés par les présumés terroristes armés.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon