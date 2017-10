La première foire des produits agricoles sierra-léonais annoncée pour novembre

20 Octobre 2017

Freetown, Sierra Leone, 20 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil de surveillance des produits (Pmb) serra-léonais a annoncé des plans pour sa première foire annuelle des produits des agriculteurs locaux, selon le secrétaire exécutif du Pmb, Haja Isatu Kabba, au cours d'un entretien.

Mme Kabba a confié que la foire pour la qualité sera organisée dans le district du Sud de BO, du 8 au 18 novembre de cette année.

" De manière optimiste, nous pensons que cet événement va renforcer et créer une plateforme pour une exposition internationale pour plus de 100 agriculteurs et 60 groupements coopératifs à travers le pays'', a déclaré Mme Kabba.

Mme Kabba a en outre déclaré que pour l'édition 2017, l'accent sera mis sur la qualité et la création d'un réseau entre les agriculteurs et les exportateurs dans le secteur agricole.

" Cette exposition va créer une plateforme d'échange et de confiance entre les agriculteurs afin qu'ils puissent avoir l'environnement requis dans lequel ils peuvent opérer et faire des bénéfices", a ajouté Mme Kaba.

C'est la première fois que le Pmb organise un tel événement, signale-t-on. Le groupe se dit soutenu par les agences locales telles que le Standard Bureau et l'agence sierra-léonaise pour la promotion des investissements et l'exportation.

Le secteur agricole sierra-léonais est le deuxième contributeur au Pib national après celui des mines.

