Turquie : Buhari exhorte le D8 à soutenir les efforts de l'UA pour un marché unique en Afrique

20 Octobre 2017

Istanbul, Turquie, 20 octobre (Infosplusgabon) - Le président du Nigeria, Muhammad Buhari, a exhorté ce vendredi, les membres de l'organisation pour la coopération économique (D8) à soutenir les efforts de l'Union africaine pour l'établissement d'un marché unique.

En s'adressant aux participants á la neuvième édition de la rencontre D8 à Istanbul, dans la capitale économique turque, le président Buhari a déclaré que l'établissement d'un marché unique en Afrique va largement booster les investissements et le développement économique des Etats membres.

"Je suis heureux de vous informer d'un développement positif du marché en Afrique qui soutiendra nos efforts en tant que membres du D8 pour faciliter nos échanges commerciaux, nos investissements et le développement de nos économies. Au niveau du continent africain, nous sommes presque à la finalisation des négociations pour l'établissement d'un marché unique pour le commerce des biens et services au niveau du continent, dans la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique", a indiqué le président Nigerian.

Si le D8 soutient l'initiative pour un marché unique, ce sera, selon le président nigérian, un partenariat gagnant-gagnant pour tous les pays membres du D8, ajoutant qu'en tant que partenaires, "nous travaillerons ensemble pour soutenir cette initiative de l'Union africaine qui aura un effet positif sur l'intégration et le développement de l'économie mondiale".

Exprimant l'engagement de sa nation à soutenir le commerce international et les meilleures pratiques de développement, le président nigérian a ajouté que son pays est prêt pour accueillir les ministres de l'industrie du D8 pour une rencontre prévue du 14 au 17 novembre dans la capitale nigériane, Abuja.

"Le Nigeria est engagé et est en train de promouvoir la politique du commerce et de l'investissement pour la croissance", a déclaré le président.

"Les acquis en matière de commerce se reflètent à travers une compétitivité plus grande, une productivité pleine, une dynamique de création d'emplois, un bien-être des consommateurs et une prospérité. Les économies qui se développent de la manière la plus rapide et à un taux plus soutenable, sont celles qui promeuvent le commerce et attirent les investissements. Nous sommes engagés pour une création d'un environnement propice et pour un Nigeria attractif pour les affaires et les investissements'' a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les pays membres du D8, en marge de la rencontre en Turquie, ont signé un protocole d'entente avec la Banque islamique de développement (BID).

Le D8, pour rappel, est une organisation pour le développement de la coopération regroupant le Bangladesh, l'Egypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie.

Les objectifs du D8 sont, entre autres, l'amélioration de la position des Etats membres dans l'économie mondiale, la diversification et la création d'opportunités dans le domaine des relations commerciales, ainsi que le renforcement de la participation au niveau des instances de prise de décisions à l'échelle internationale et l'amélioration des niveaux de vie.

