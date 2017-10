Belgique : Le Conseil européen appelle à une gestion renforcée des frontières en Libye

20 Octobre 2017

Bruxelles, Belgique, 20 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil européen a réitéré l'importance de travailler avec les autorités libyennes et tous les voisins de la Libye pour renforcer les capacités de gestion des frontières et a souligné l'urgence de soutenir le développement des communautés locales en Libye.

Dans des résolutions adoptées lors de sa réunion, jeudi, le Conseil a déclaré que l'approche suivie par les Etats membres et les institutions de l'Union européenne (UE) pour assurer le contrôle total des frontières extérieures donne des résultats et doit être consolidée.

"Dans l'ensemble, les flux migratoires sont considérablement réduits et le nombre de morts en mer a diminué", a observé le Conseil, soulignant sa détermination à poursuivre son approche globale, pragmatique et résolue, et à l'appliquer chaque fois que nécessaire.

Concernant la route de la Méditerranée centrale, le Conseil a déclaré qu'il encourage et appelle à soutenir, y compris l'aide financière, les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Libye, au Sahel et dans la région ; notamment faciliter davantage les retours volontaires et la réinstallation, ainsi qu'améliorer les conditions d'accueil en coopération avec les autorités libyennes afin d'assurer le traitement humain des migrants.

Selon les résolutions, vendredi, le Conseil européen s'est engagé à garantir un financement suffisant et ciblé, y compris à travers le guichet Afrique du Nord du Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique, pour appuyer les actions nécessaires en matière de migration en Afrique du Nord et financer tous les projets pertinents en 2017 et au-delà, avec des décaissements en temps opportun.

La réunion a chargé le Conseil, avec l'aide de la Commission européenne, d'entreprendre un suivi opérationnel immédiat pour assurer la réalisation de cet engagement avant la session de décembre du Conseil européen.

En outre, le Conseil a appelé à redoubler d'efforts pour établir rapidement une présence permanente de l'UE en Libye, en tenant compte des conditions sur le terrain.

