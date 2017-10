Tunisie : 80 migrants clandestins tunisiens rapatriés en 48 heures par l'Italie

20 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 20 octobre (Infosplusgabon) - Les autorités italiennes ont rapatrié, en 48 heures, 80 migrants clandestins tunisiens dont 40 sont arrivés à bord d'un avion, jeudi soir à l'aéroport international d'Enfidha (100 km au Sud de Tunis).

Ce vol est le deuxième en deux jours. Il a été précédé par un premier vol qui a transporté 40 rapatriés tunisiens, a indiqué une source sécuritaire tunisienne, ce vendredi.

Les autorités italiennes ont décidé de procéder, à partir du 16 octobre dernier, au rapatriement des milliers de migrants tunisiens actuellement dans des centres d'accueil à raison de deux vols par semaine (lundi et jeudi), rappelle-t-on.

Une source sécuritaire tunisienne avait indiqué, le 14 octobre dernier, que ces rapatriements interviennent à la suite de l'arrivée de nouveaux migrants clandestins sur les côtes italiennes et conformément à l'accord entre les deux gouvernements tunisien et italien signé, le 8 juin 1998, et un autre accord entre les deux ministres de l'Intérieur, le 6 avril 2011, qui permettent aux autorités italiennes et tunisiennes de coordonner le rapatriement des migrants clandestins.

Selon la même source, un système exemplaire d'identification biologique des rapatriés a été instauré à l'aéroport international d'Enfidha qui permet aussi de mener des enquêtes nécessaires les concernant.

L'Italie a déjà rapatrié, en une semaine, au début de l'année 2011, par voie aérienne à partir de Palerme, 600 migrants tunisiens qui sont arrivés sur les côtes italiennes à bord d'embarcations.

Les vagues de migrants à destination de l'Europe étaient favorisées par l'insécurité et le vide politique qui ont marqué la Tunisie et d'autres pays au lendemain du ''Printemps arabe'', rappelle-t-on.

Pour sa part, l'Allemagne avait informé le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed en visite en Allemagne qu'elle a décidé de rapatrier 1.550 réfugiés tunisiens, signale-t-on.

En août dernier, les autorités allemandes ont rapatrié 25 étudiants réfugiés tunisiens dont la demande d'asile a été rejetée. Elles ont aussi rapatrié, 116 Tunisiens en 2016.

