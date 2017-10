Burundi : Les fonds du SIDA, de la tuberculose et du paludisme placés sous tutelle du PNUD

20 Octobre 2017

Bujumbura, Burundi, 20 octobre (Infosplusgabon) - La ministre burundaise de la Santé, Mme Josiane Nijimbere a minimisé, vendredi, une récente décision du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, de dessaisir son département de la gestion directe d’une subvention de 72, 3 millions de dollars américains, sur la période 2018-2020, au profit du bureau local du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), "plus expérimenté" dans la gestion d'importantes subventions.

«Ce n’est pas le premier pays à se voir appliquer une telle décision», a minimisé la ministre, ce qui passe pour un «désaveu personnel» dans l’opinion, l’essentiel étant que, pour elle, le Fonds ne se désengage pas complètement du Burundi.

La ministre sortait d’un silence gêné, face aux vives réactions indignées, en rapport avec les griefs du Fonds mondial sur les «limites des résultats, la gestion financière, l’espace décisionnel des responsables locaux de la mise en œuvre qui restreint la réactivité opérationnelle nécessaire à l’accélération des programmes» de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme au Burundi.

A la fin 2017, le financement non utilisé est estimé à plus de 30 millions de dollars américains, soit un taux d’absorption des fonds actuels de 65%, fait remarquer Marc Eldon-Edington, le chef de la division en charge de la gestion des subventions, dans une correspondance à la ministre Nijimbere sur «l’état des lieux et accords de mise en œuvre pour 2018-2020».

«Ce n’est pas la fin du monde», a insisté la ministre de la Santé publique dont certains demandent instamment la tête depuis que la correspondance du Fonds a fuité, on ne sait comment, jusque dans la rue.

Le Fonds maintient que cette situation le place dans l’obligation de revoir les modalités de mise en œuvre des subventions du Burundi où les cinq subventions mises en œuvre ont été notées «B2» au terme de 2016, ce qui signifie que «les résultats programmatiques et financiers ne sont pas à la hauteur des cibles convenues».

Au premier trimestre 2017, la notation n’évolue pas non plus et reste en deçà des attentes, se désole toujours l’instance mondiale de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.

De plus, «les défaillances constatées dans le domaine de la gestion financière et de passation des marchés restent préoccupantes» pour le Fonds dont la priorité est de «s’assurer que les subventions sont utilisées de manière optimale, afin d’atteindre les meilleurs résultats possibles.

Pour toutes ces raisons, la gestion des subventions sera désormais assurée par le PNUD, «agissant en tant que récipiendaire principal et unique qui peut s’appuyer sur son expérience dans la gestion des subventions, sa connaissance des procédures et sa forte capacité opérationnelle», a finalement décidé, le Fonds.

Au chapitre des réalisations, le Fonds fait état des contributions financières à hauteur de plus de 275 millions de dollars américains qu’il a injectés dans les projets soutenus au Burundi, depuis 2003.

Dans la lutte contre le paludisme, 21 millions de moustiquaires ont été distribuées, dont 6,4 millions lors de la campagne 2017.

Concernant la lutte contre le VIH/SIDA, 51.726 patients ont été mis sous-traitements antirétroviraux (ARV) jusqu’en décembre 2016, soit 64% de l’ensemble des personnes nécessiteuses.

En matière de lutte contre la tuberculose, 6.900 patients ont été traités, entre 2003 et 2015, et 7.662 autres, sur l’année 2016.

Dans l’ensemble, le Fonds contribue à l’achat de médicaments à hauteur de 80%, pour le SIDA, 100%, pour la tuberculose, et 80% pour le paludisme.

