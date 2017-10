Burundi : Plus de 2.600 dollars US de contribution du ministre de la Sécurité à la caisse des élections

20 Octobre 2017

Bujumbura, Burundi, 20 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre de la Sécurité, Alain Guillaume Bunyoni a rendu publique, vendredi, une «contribution familiale» de 4,5 millions de francs burundais, l’équivalent d’un peu plus de 2.600 dollars américains "en réponse à l’appel du chef de l’Etat", Pierre Nkurunziza, à tous ses citoyens, à l’autofinancement des prochaines élections générales de 2020.

C’est aussi par «esprit de patriotisme» que la famille est parvenue à réunir le montant, a dit le ministre, au sortir des guichets de la Banque centrale à Bujumbura.

Le chef de l’Etat a lancé l’appel à la contribution citoyenne aux prochaines élections lors du 55ème anniversaire de l’indépendance nationale, le 1er juillet dernier, et n’avait pas tardé à montrer l’exemple, en s’acquittant d’un montant de cinq millions de francs burundais (autour de 2.890 dollars américains).

Le premier vice-président de la république, Gaston Sindimwo lui a aussitôt emboîté le pas, en versant, à son tour, une somme de 2 millions de francs burundais (un peu plus de 1.156 dollars), sur le compte des prochaines élections.

Ca bouillonne également du côté des partis, surtout proches de la mouvance présidentielle, comme le Front national de libération (FNL) qui s'est déjà engagé publiquement à contribuer à hauteur d'un million de francs burundais (près de 600 dollars).

Les relations ne s’arrangent toujours pas avec les partenaires techniques et financiers traditionnels depuis la crise autour des précédentes élections controversées et émaillées de violences de 2015.

Le pouvoir a décidé de prendre les devants pour éviter de tomber dans le même piège qu’en 2015, les bailleurs lui ayant fait faux bond à la dernière minute alors que c’était de ce côté qu’était attendu le gros des 60 millions de dollars prévus pour organiser les élections générales de l’époque.

Un appel aux citoyens avait été lancé en catastrophe, mais sur un mode volontaire, contrairement aux prochaines élections dont les contributions sont obligatoires pour tous.

Du côté de simples citoyens, on assiste à un enthousiasme tiède qui s’explique, en grande partie, par les conditions de vies qui ne cessent de se détériorer, à cause de la plus grave crise sociopolitique récente au Burundi.

La crise est partie de la décision de l'actuel chef de l'Etat, depuis 2005, de se porter candidat à sa propre succession pour une troisième quinquennat jugé contraire à la Constitution dans les milieux de l'opposition.

D'aucuns interprètent la décision de faire réviser la Constitution actuelle comme une volonté du chef de l'Etat de se représenter, en 2020, le concerné entretenant le suspens.

