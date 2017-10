Maurice : L'ancien Premier ministre sera jugé pour blanchiment d'argent

20 Octobre 2017

Port-Louis, Maurice, 20 octobre (Infosplusgabon) - Le Directeur des Poursuites publiques (DPP) de l’Ile Maurice a lancé ce vendredi une procédure pénale contre l'ancien Premier ministre mauricien, Navinchandra Ramgoolam, pour avoir accepté des paiements en espèces d'un montant équivalant à 500.000 roupies, en violation de l'article 5 de la loi sur le renseignement financier et la lutte contre le blanchiment d'argent, a-t-on appris de source judiciaire.

Dans un communiqué publié par le Bureau du DPP, le directeur a indiqué que lors d'une perquisition effectuée à la résidence de l'ancien Premier ministre, le 6 février 2015, d'énormes sommes d'argent en monnaie mauricienne et étrangère ont été trouvées dans divers coffres-forts et valises.

"Ces sommes d'argent ont été dûment saisies par la police aux fins de l'enquête. Celle-ci a révélé qu'une partie des sommes d'argent saisies comprenait 17 paquets de 100.000 dollars américains chaque, ainsi que 6 paquets de 1.000.000 de roupies mauriciennes chaque", a-t-il dit. (35 roupies = 1 dollar)

Le DPP a, en outre, conseillé au Commissaire de police de présenter un rapport écrit à l'Agence des services d'information sur l'intégrité en vertu de l'article 9 (2) de la loi sur la bonne gouvernance et l'intégrité et de renvoyer son enquête à la Mauritius Revenue Authority.

M. Ramgoolam, leader du Parti travailliste, a été Premier ministre entre 1996 et 2000 et entre 2005 et 2014, lorsqu'il a été évincé par l'ancien Premier ministre et Président de la République de Maurice, Sir Anerood Jugnauth.

Il est toujours le chef du Parti travailliste, mais il n'a pas été élu au Parlement lors des dernières élections générales de décembre 2014.

