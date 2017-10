La vie reprend timidement dans la capitale togolaise après les manifestations de mercredi et jeudi

20 Octobre 2017

Lomé, Togo, 20 octobre (Infosplusgabon) - La vie a repris très timidement ce vendredi à Lomé, après les affrontements entre les forces de sécurité et de jeunes militants de l’opposition, suite aux manifestations interdites mercredi et jeudi, a constaté ce vendredi Infosplusgabon dans les rues de la capitale togolaise.

Les écoles ont rouvert, de même que les commerces et la circulation est un peu plus fluide.

Cependant, sur les routes, des traces de pneus brûlés et des barricades sont encore visibles, témoignant de la violence ayant marqué ces manifestations que la police et la gendarmerie ont reçu l’ordre d’étouffer.

Le bilan des deux jours fait état d’un mort par balle à Lomé et de zéro mort à Sokodé, contrairement à ce qui a été diffusé, a rectifié le ministre de la sécurité, le Colonel Damehame Yark.

Le nombre de blessés, quant à lui, est très élevé. On en signale une centaine dont une quarantaine par balles tirées par des forces de sécurité ou des miliciens.

A propos de ces derniers, les témoignages sont poignants : ils sont bien visibles, munis de bâtons, gourdins, machettes et de fusils et circulent même dans des véhicules pick-up flambant neufs, au vu et au su des forces de sécurité qui les protègent.

Le ministre de la Sécurité interrogé sur la question affirme, "on va travailler à ce que les miliciens disparaissent", soulignant, par ailleurs, que "ce sont des jeunes qui se sont eux aussi regroupés pour défendre leurs quartiers contre des manifestants".

Ces propos ont été dénoncés par des responsables politiques et des organisations des droits de l’homme.

Ce vendredi, les forces de sécurité patrouillent toujours dans les rues, intimidant et dissuadant toute velléité de manifestation.

La crise sur les réformes a atteint un degré de tension qui inquiète politiques, organisations de droits de l’homme et la communauté internationale.

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a appelé à l’arrêt des violences, et la communauté internationale encourage le dialogue.

Depuis les manifestations réclamant des réformes, au moins dix morts ont été déjà enregistrés, rappelle-t-on.

