Une rencontre internationale sur le mariage des enfants débute lundi à Dakar

19 Octobre 2017

Dakar, Sénégal, 19 octobre (Infosplusgabon) - Une rencontre internationale de trois jours sur le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre débute lundi prochain à Dakar, annonce un communiqué officiel transmis jeudi.

Elle regroupera des représentants des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des leaders communautaires et religieux, des représentants de la société civile, des jeunes et des représentants des pays donateurs.

Les participants discuteront des problèmes, des solutions et s'engageront à provoquer un changement pour mettre fin aux mariages précoces.

«Le mariage des enfants est devenu un véritable fléau. Il touche près de 15 millions de filles dans le monde et viole les droits des filles à l'éducation et à la santé. La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre présente les taux de prévalence les plus élevés en Afrique et le deuxième le plus élevé au monde (derrière l’Asie du Sud)», souligne le communiqué.

«Les cinq pays les plus touchés au monde sont, dans cette région, avec des taux de prévalence de 76% au Niger, 68% en République centrafricaine et au Tchad, 55% au Mali et 52% en Guinée», ajoute-t-il.

En Afrique de l'Ouest, c'est sans doute au Sénégal que l'on trouve le plus faible taux de prévalence de mariage des enfants où il est de 32%.

«Si les tendances actuelles se poursuivent, près de la moitié des jeunes filles mariées seront africaines en 2050», indique le communiqué.

La rencontre vise, entre autres, à créer une dynamique autour du mariage des enfants comme problématique importante pour l’agenda de développement en Afrique de l’Ouest et du Centre, améliorer la compréhension des gouvernements et des autres acteurs et servir de plateforme pour échanger et apprendre des succès et défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes et politiques pour mettre fin au mariage des enfants.

Organisée par le gouvernement du Sénégal en collaboration avec une coalition d'organisations du Système des Nations unies et de la société civile, la rencontre s'inscrit dans l’agenda politique de l’Union africaine (UA) pour mettre fin au mariage des enfants sur le continent.

