Congo : Ouverture de la 8ème réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre

19 Octobre 2017

Brazzaville, Congo, 19 octobre (Infosplusgabon) - La 8ème réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la république démocratique du Congo (RDC) et la région s’est ouverte, jeudi à Brazzaville, en présence de six chefs d'Etat.

Il s’agit des présidents de la RDC, Joseph Kabila, de l’Angola, Manuel Gonçalves Lourenço, du Rwanda, Paul Kagamé, de Centrafrique, Faustin Archange Touadera, de la Zambie, Edgar Lungu et du Congo, Denis Sassou Nguesso.

‘’La paix n’a pas de prix. Mais, il faut des acteurs déterminés à la promouvoir et la consolider’’, a déclaré Sassou Nguesso, également nouveau président le Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGEL), dans son mot d'ouverture.

‘’En consacrant nos réflexions et notre action sur la situation en RD Congo, nous nous engageons dans la recherche de solutions pour le retour à une paix durable dans ce pays frère’’, a déclaré Sassou Nguesso.

‘’Aujourd’hui, a-t-il ajouté, il s’agit de créer les conditions de la matérialisation des principes constitutifs de l’Accord-cadre, que nous continuons à considérer comme un mécanisme essentiel, menant à la paix et la stabilité de la RD Congo et dans la région’’, a conclu le chef de l’Etat congolais.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon