Burkina Faso : Une école primaire incendiée dans le Nord du pays

19 Octobre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 19 octobre (Infosplusgabon) - L’école primaire publique du village de Tem, (Nord) a été incendiée, jeudi, par des individus armés non encore identifiés, a-t-on appris de sources concordantes.

Un villageois ayant requis l’anonymat a précisé que les assaillants au nombre d’une dizaine ont également incendié plusieurs autres édifices.

Un journaliste installé dans la région a souligné que des populations sont en train de fuir le village.

Même si l’attaque n’a pas été revendiquée, elle rappelle les intimidations suivies de l’assassinat d’un enseignant en 2016, par des combattants du groupe Ansarul Islam dirigé par le Burkinabè, Malam Ibrahim Dicko qui sévit au Nord du Burkina Faso.

Depuis 2015, le Nord du Burkina Faso a basculé dans un cycle d’attaques terroristes.

Pourtant, pour l’International Crisis Group, dans son dernier rapport sur la situation sécuritaire du pays, l’insécurité au Nord du Burkina ne résulte pas uniquement d’un déficit de développement, d’une incompréhension entre un Etat central et un territoire lointain ou de l’influence négative d’un voisin en guerre.

«Elle est surtout le résultat d’une crise profonde qui agite les groupes humains qui habitent les terroirs du Nord. C’est sur ces fractures très locales entre maîtres et sujets, dominants et dominés, anciens et modernes que Malam Dicko a bâti sa popularité", souligne le rapport.

L’International Crisis Group propose, entre autres solutions contre le terrorisme au Burkina Faso, le développement des réponses qui tiennent compte des dimensions sociales et locales de la crise et la réduction du fossé entre d’une part, les forces de sécurité et les autorités étatiques et d’autre part, la population.

