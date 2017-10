France : L'adaptation au changement climatique, une question de sociétés !

19 Octobre 2017

LIBREVILLE, 19 octobre (Infosplusgabon) - C’est le titre d’un ouvrage publié le 19 octobre 2017 par CNRS Éditions Sous la direction d'Agathe EUZEN, Bettina LAVILLE, Stéphanie THIÉBAULT.

L’ouvrage est d’actualité car dans le cadre de la COP23 (Bonn, 2017), et après les épisodes d'ouragans, d'inondations et d'incendies dans diverses parties du monde cet été et cet automne, L'adaptation au changement climatique propose de réfléchir aux enjeux nouveaux qu'impliquent les variations de climat sur la planète. S'adapter n'est plus une alternative mais une nécessité.

Dès lors, comment le faire ? De quels moyens disposons-nous ? Quels sont les véritables objectifs ?

S'adapter au changement climatique comme au changement global est devenu un objectif vital pour toutes les sociétés. Parfois confrontées de façon brutale à l'exacerbation, en fréquences et en intensité, de phénomènes météorologiques tels qu'inondations, sécheresses ou tornades, elles doivent aussi faire face à l'augmentation des températures et à leurs impacts sur l'équilibre des écosystèmes, l'évolution des espèces, animales et végétales, comme sur le développement des populations humaines, leur condition de vie, leur organisation sociale…

Si l'étude des variations du climat au cours du temps montre la capacité des écosystèmes à s'adapter ou à se transformer, l'accélération de certains phénomènes, comme l'augmentation planétaire de la température due aux activités humaines, peut conduire à un point de non-retour. Cet ouvrage, composé de plus d'une quarantaine d'articles écrits par 74 scientifiques et experts du sujet, est unique. Il casse l'opposition entre atténuation et adaptation et atteste de ce que l'adaptation est une question centrale de nos sociétés. Il suscite une réflexion sur ce qu'est l'adaptation, et la maladaptation, faisant intervenir plusieurs champs disciplinaires, sectoriels et territoriaux. Tout en montrant les freins et les limites, il témoigne et propose des façons d'agir et de s'adapter.

Ces contributions viennent en appui à la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat (2015) et en particulier à la COP23 (23e Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à Bonn, 6-17 novembre 2017), conférence climatique dont l'une des priorités porte sur l'adaptation, tant dans ses objectifs que dans son financement.

Cet ouvrage est le résultat d'un partenariat entre le CNRS et le Comité 21. Il a été co-dirigé par Agathe Euzen (directrice adjointe scientifique à l'Institut écologie et environnement du CNRS), Bettina Laville (conseillère d'Etat, présidente du Comité 21), et Stéphanie Thiébault (directrice de l'Institut écologie et environnement du CNRS).

