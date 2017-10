Emirat Arabes Unis : Le Forum économique mondial sur l'Afrique accueillera 5 chefs d'État à Dubaï

19 Octobre 2017

LIBREVILLE, 19 octobre (Infosplusgabon) - La Chambre d e Commerce et d’Industrie de Dubaï va accueillir la quatrième édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. Du 1er au 2 novembre 2017. Cinq chefs d'État africains devraient prendre part à cet évènement. De même que douze ministres et plus de 1 000 hauts responsables et décideurs du gouvernement ainsi que des chefs d'entreprises de haut niveau sont attendus.

Le forum, organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dubaï, se tiendra sous le thème « Nouvelle Génération Afrique ». Cet événement qui durera deux jours examinera les perspectives économiques actuelles du continent et explorera les éventualités de son développement ainsi que les opportunités d'investissement et la possibilité de forger des partenariats entre les entreprises africaines et leurs homologues Émiratis.

L'événement rassemblera des participants de grande envergure tels que S.E. Paul Kagame, président de la République du Rwanda; S.E Danny Faure, président de la République des Seychelles; S.E. Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda ; S.E. Ameenah Gurib-Fakim, président de la République de Maurice; et S.E. Edgar Lungu, président de la Zambie; ainsi des ministres, de hauts responsables gouvernementaux, des jeunes entrepreneurs africains, et des experts dans les secteurs économiques et industriels.

S.E Hamad Buamim, président et PDG de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dubaï, a noté que la date de la tenue du forum est idéale, puisque l'Afrique connaît actuellement une hausse considérable des opportunités en matière de développement et d'investissement menées par le secteur privé.

« Le Forum économique mondial sur l'Afrique, qui se tiendra cette année, attirera une participation sans précédent de haut niveau, y compris des chefs d'État et des ministres africains distingués. Le Forum discutera d'une variété de tendances clés qui conduiront la prochaine phase de croissance économique en Afrique, ainsi que des opportunités et des défis auxquels les marchés à croissance rapide font face sur le continent", a-t-il ajouté.

Cet événement de deux jours accueille un ensemble de ministres de différents pays africains, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, le Malawi, le Mali, le Nigeria, le Rwanda, le Soudan, l'Ouganda et la Zambie.

La Chambre de Commerce et de l'Industrie de Dubaï a été fondée en 1965. C’ est une entité publique à but non lucratif dont la mission est de représenter, soutenir et protéger les intérêts du monde économique des affaires à Dubaï en créant un environnement économique favorable, en soutenant le développement des entreprises et en promouvant la ville de Dubaï en tant que centre d'affaires économique international. (Source: AETOS Wire / Courriel électronique : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. )

