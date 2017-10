Tanzanie : Mise en garde du gouvernement aux éleveurs contre le pâturage au-delà des frontières

18 Octobre 2017

Dodoma, Tanzanie, 18 octobre (Infosplusgabon) - Les éleveurs tanzaniens dans les régions frontalières du pays doivent éviter de laisser leurs troupeaux de bétail paître dans les pays voisins, a prévenu, mercredi, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération avec l’Afrique méridionale.

“Ces derniers jours, nous avons vu de nombreux troupeaux en quête de pâturage et d'eau en provenance des pays voisins sans que leurs propriétaires ne se conforment aux lois du pays”, a déclaré le ministère, dans un communiqué de presse, publié à Dodoma, la nouvelle capitale de la Tanzanie.

“L’importation de bétail d’un pays à un autre comporte des conséquences négatives, parmi, lesquelles la dégradation sécuritaire et environnementale et la propagation des maladies animales”.

Le ministère a souligné que, le 13 octobre 2017, le ministère tanzanien de l’Elevage et de la Pêche avait pris une directive publique ordonnant la sortie du pays de tous les troupeaux en pâturage de manière illégale dans les sept jours et a indiqué qu’au cas échéant les troupeaux seraient saisis et confisqués, conformément aux lois en vigueur dans le pays.

“Suite à l’ordre émis, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération avec l’Afrique méridionale exhorte tous les Tanzaniens ayant du bétail dans les pays voisins à tenir compte des procédures judiciaires et de les faire venir immédiatement pour éviter une perte ou tout désagrément.

“Le ministère a, également, exhorté les populations surtout celles vivant dans les régions limitrophes à faire preuve de patriotisme pour ne pas s’associer aux ressortissants étrangers en vue de violer les lois du pays”, a déclaré le ministère.

En attendant, le tribunal de district de Mwanga, dans la région nordique du Kilimanjaro, a ordonné la vente aux enchères de 1.325 animaux saisis, la semaine dernière, au cours d’une opération spéciale menée par le ministère de l’Elevage et de la Pêche pour contenir le bétail errant dans nos frontières nationales. La région est frontalière au Kenya.

“Notre objectif consiste à stopper le pâturage illégal dans notre pays parce qu’il peut contribuer à la dégradation de l’environnement et aussi tarir les sources d’eau”, a expliqué M. Luhaga Mpina, ministre de l’Elevage et de la Pêche ; selon lui, les relations de bon voisinage avec les pays membres de la Communauté économique de l‘Afrique méridionale, (East African Community, EAC) ne devraient pas être utilisés pour violer les lois des autres pays”.

Selon le ministère, l’opération de deux semaines visant à freiner le pâturage au-delà de nos frontières, va couvrir toute les régions frontalières avec la Tanzanie.

