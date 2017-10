La Tunisie n'a ďautres choix que de développer les énergies renouvelables (ministre)

18 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 18 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre tunisien de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Khaled Kaddour a affirmé lors d'une conférence de presse, mardi, que la Tunisie n'avait pas d'autre choix que de développer les énergies renouvelables, compte tenu de la faiblesse de la production des énergies fossiles qui ne couvrent pas les besoins du pays.

S'exprimant en marge ďun forum international sur l'énergie durable (17-19 octobre à Tunis), M. Kaddour a indiqué que le déficit énergétique a atteint aujourd'hui en Tunisie environ 40% et augmentera durant les prochaines années.

Selon lui, son ministère a mis en place une stratégie nationale pour développer les énergies renouvelables qui représenteront à l'horizon de 2030 environ 30% du budget national de l'énergie, indiquant que tous les textes réglementaires et législatifs pris, pendant ces deux dernières années, encouragent cette stratégie qui vise à développer les énergies renouvelables notamment le solaire dont la Tunisie est riche comparée aux autres pays, ainsi que l'éolien.

Les ressources énergétiques sont aléatoires, la production du pétrole a baissé en avril dernier de 6% comparé au même mois de l'année dernière et celle du gaz a chuté de 5%, selon un rapport sur la situation énergétique en Tunisie produit par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables.

Les ressources primaires des énergies sont essentiellement issues des productions pétrolières et gazières qui représentent respectivement 40 et 35% de la totalité des ressources énergétiques primaires, alors que la part des énergies renouvelables (énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermique, marine et la biomasse) dans la production de l'électricité reste modeste et ne dépasse pas 1% de la totalité des ressources primaires.

C'est pour cette raison que le gouvernement tunisien déploie d'importants efforts pour combler le déficit énergétique en optant pour les énergies renouvelables.

A cet égard, le gouvernorat de Kabylie (650 km au sud de Tunis) se prépare à accueillir le plus grand projet en matière de production de l'énergie solaire où la société britannique ''Tu Nur'' envisage de construire la plus grande station solaire du monde sur une superficie de 25.000 ha.

Prévue dans la zone désertique de Rjim Maâtoug, la station nécessitera un coût financier estimé à 5 milliards d'euros.

D'une capacité de 4,5 gigawatts (GW), le projet permettra d’alimenter, une fois pleinement opérationnel, plus de 5 millions de foyers, ou 7 millions de véhicules électriques à travers l’Europe, et deviendra ainsi l’un des plus vastes sites de ce type à l’échelle mondiale, signale-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/UIK/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon