Togo : Les villes de Lomé et de Sokodé désertes et quadrillées par des forces de sécurité suite à la manifestation de l’opposition

18 Octobre 2017

Lomé, Togo, 18 octobre (Infosplusgabon) - Les villes de Lomé et de Sokodé (région centrale) sont désertes, mais quadrillées par les forces de l'ordre ce mercredi, suite au mot d’ordre de marche de l’opposition contre la position de la CEDEAO dans la crise togolaise, a-t-on constaté dans les rues de la capitale et à Sokodé.

Le grand marché de Lomé et ses environs, très animés d’habitude, sont totalement vides.

Pas de commerces ouverts, sauf les banques et assurances, mais en présence d'une équipe renforcée au niveau de la sécurité.

Pourtant, quelques nécessiteux et téméraires ont bravé la peur : « je vends du lait, des biscuits, des boîtes de conserve, juste de petites choses pour ceux qui en ont besoin, mais je suis vigilant», a déclaré Ismaël Allassane, la cinquantaine, commerce ouvert à mi-volet, non loin du quartier Adawlato, à Lomé, à quelques encablures du grand marché.

La circulation est fluide dans presque tous les quartiers ; les taxis ne circulent pas, de même que des véhicules privés. Seuls des motos-taxis arrivent à se faufiler dans des ruelles non investies par les manifestants.

Des forces de sécurité, il y en partout, surtout aux carrefours névralgiques, non seulement de la ville de Lomé, mais également de Sokodé, considérée comme le bastion de l’opposition après Lomé.

Fait marquant, les établissements scolaires privés et certains du public ont renvoyé les élèves à la maison aux alentours de 9 h afin qu’ils soient à l’abri, a confié un surveillant d’un collège privé à Bè (ndlr: sud-est de Lomé et fief de l'opposition) qui a requis l’anonymat.

«Ce que nous avons fait n’est pas officiel, mais nous voulons éviter que les parents soient inquiets a-t-il souligné. Or, le gouvernement veut que les élèves soient en classe pour ne pas donner raison à l’opposition d’avoir réussi à perturber le cours normal des classes. Nous avons pris nos responsabilités».

Outre Lomé, la ville de Sokodé, selon des témoins est déserte et des habitants, terrifiés par la répression de lundi et mardi suite à l’arrestation d’un imam pour «appel au crime», ont préféré quitter cette ville qui a déjà enregistré plus de 5 morts depuis le début des manifestations de contestation.

La marche prévue pour ce mercredi devrait aboutir au Palais des Congrès, mais les accès à cet endroit sont totalement bouclés, sauf les riverains et surtout les fonctionnaires, peuvent y accéder munis d’un badge.

Depuis août, une coalition de 14 partis politiques de l’opposition réclame le retour à la Constitution de 1992 ou le départ du pouvoir du président Faure Gnassingbé, rappelle-t-on.

