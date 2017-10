Le président nigérien de retour de visites en Australie et en Indonésie

18 Octobre 2017

Niamey, Niger, 18 octobre (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat nigérien, Issoufou Mahamadou, est rentré mardi soir à Niamey après une visite de près d’une semaine en Australie et en Indonésie, au cours de laquelle, il a signé avec les dirigeants de ces pays plusieurs accords pour la relance et le renforcement des liens de coopération et d'amitié avec le Niger.

Ces accords portent sur la création d'une commission mixte, la suppression du visa, la promotion et la protection des investissements, des accords-cadres de coopération etc.

"Ce périple a été aussi l'occasion pour moi d'inciter les hommes d'affaires de ces différents pays à venir investir dans notre pays. Comme vous le savez, pour atteindre les objectifs de croissance économique fixés par le programme de la Renaissance, il est nécessaire d’accroître le volume des investissements directs étrangers", a déclaré le chef de l’Etat nigérien lors d'un point de presse à son arrivée.

"Je crois que les interlocuteurs auxquels j'ai parlé ont compris qu'il existe des opportunités d'investissement au Niger. Ils ont compris qu'il y a un bon climat des affaires dans notre pays, notamment à travers les facilités fiscales, financières et économiques que nos différents codes, que ce soit le code des investissements, le code minier ou le code pétrolier, accordent aux investisseurs", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne l'Australie, Mahamadou Issoufou a indiqué qu'il y aura prochainement un renforcement de la coopération avec ce pays, en matière minière et agricole et dans le domaine également de la formation.

"Pour l'Indonésie, je peux dire que tout le monde sait que c'est le premier pays musulman, donc c'est un pays qui peut nous inspirer, en particulier parce que c'est un pays qui a démontré que l'Islam et la transition démocratique sont compatibles", a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat nigérien espère "très prochainement signer des accords au niveau des deux chambres du Commerce du Niger et d'Indonésie.

Selon lui, il y a beaucoup d'investisseurs indonésiens qui ont manifesté leur intérêt à venir investir au Niger, dans le secteur des infrastructures et dans celui des logements sociaux.

"A toutes les étapes, la question du terrorisme a été une préoccupation centrale de tous les interlocuteurs. Nous avons convenu de renforcer notre coopération en matière sécuritaire pour faire face à cette menace qui n'a pas de frontière comme on le sait", a indiqué le chef de l'Etat nigérien.

Mahamadou Issoufou a dit avoir profité de l'occasion pour sensibiliser ses interlocuteurs par rapport à la situation du Niger et à celle du Sahel.

"Je les ai sensibilisés sur la nécessité, par exemple, de trouver une sortie de crise rapide en Libye. J'ai également plaidé pour un soutien afin que soit opérationnelle le plus rapidement possible la force du G5 Sahel", a-t-il indiqué, jugeant que globalement, sur le plan politique ou économique, son périple a été très fructueux et que dans les prochains mois, des retombées assez substantielles se feront sentir.

