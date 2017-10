L'AFC signe l'Accord de coopération avec la Société financière internationale

18 Octobre 2017

LIBREVILLE, 18 octobre (Infosplusgabon) - L'Africa Finance Corporation (AFC) est devenue ce mois-ci le 30ème membre de l'Accord de coopération (MCA) lors de l'Assemblée générale annuelle de la Banque mondiale, à Washington DC.

Créé par l'IFC (Société financière internationale) en 2009, cet accord a pour objectif de favoriser la collaboration parmi les institutions financières de développement (DFI) membres. A part l'AFC, les autres signataires de l'Accord comprennent le Groupe CDC du Royaume-Uni, le FMO hollandais et le Swedfund en Suède.

Outre une collaboration accrue avec les autres signataires de l'Accord; l'AFC a tout à gagner de cette adhésion, et ce dans plusieurs domaines. Cela comprend un flux de transactions plus élevé et l'accès à de nombreux projets potentiels, une efficacité administrative et un traitement des transactions plus importants ainsi qu'une relation générale améliorée ent l'AFC et l'IFC.

Andrew Alli, président-directeur général de l'AFC a ainsi commenté cette adhésion : « L'AFC croit depuis longtemps en l'efficacité de la coopération pour accélérer le développement des infrastructures. C'est pourquoi nous l'avons mise à profit en de nombreuses occasions avec des organisations partenaires, l'année dernière notamment, avec le KFW, l'institution financière de développement allemande, afin de financer des projets dans nos secteurs de prédilection.

En adhérant à l'Accord de coopération, nous montrons notre engagement à poursuivre et développer la collaboration avec nos pairs afin de s'assurer de combler rapidement l'écart existant au sein des infrastructures africaines.

Jingdong Hua, vice-président et trésorier de l'IFC et Andrew Alli, président-directeur général de l'AFC

Jingdong Hua, vice-président et trésorier de l'IFC, a ainsi commenté cette annonce : « L'Accord de coopération a été créé à la suite de la crise financière de 2008 afin de faciliter les projets d'infrastructures à grande échelle, et il a montré une capacité significative à obtenir des résultats en Afrique. »

« C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'accueillir l'AFC en tant que signataire du MCA, et nous nous réjouissons d'une coopération renforcée, à la fois en matière de financement et de développement d'un ensemble de projets dans les cinq secteurs qu'elle domine. »

La cérémonie officielle de signature s'est tenue le 13 octobre 2017, en marge de l'Assemblée générale annuelle 2017 de la Banque mondiale à Washington D.C., aux États-Unis.

L'AFC s'engage à financer et gérer de manière proactive le développement de projets d'infrastructures fondamentaux qui auront un impact positif sur la vie de la population africaine, sur l'ensemble du continent. À ce jour, le Groupe a investi environ 4 milliards de dollars dans 28 pays et dans une grande variété de secteurs, notamment l'électricité, les ressources naturelles, les industries lourdes, le transport et les télécommunications.

L'AFC est une institution financière internationale et multilatérale d'investissement dont la mission est d'aider à combler les importantes lacunes en matière d'infrastructures africaines tout en offrant un rendement financier compétitif, une croissance économique solide et un impact social positif.

Fondée en 2007 pour servir de catalyseur à des investissements dans le secteur privé destinés aux infrastructures dans toute l'Afrique, l'AFC est désormais la première institution financière et multilatérale d'investissement du continent. Le service aux investisseurs de l'agence Moody lui a décerné la note A3/P2 (perspective stable). Plus de 3,5 milliards de dollars US ont été levés pour les activités de l'AFC au sein d'un programme d'emprunt fructueux, et notamment une première émission d'euro-obligations de 750 millions de dollars US sursouscrite par 6 fois. En termes d'impact, l'AFC a investi à ce jour plus de 4 milliards de dollars US dans les projets de 28 pays africains.

L'approche d'investissement de l'AFC associe une expertise spécifique du secteur basée sur le conseil financier et technique, la structuration de projets, le développement de projets et le capital risque et adaptée aux besoins de développement particuliers des infrastructures africaines dans les secteurs clés de l'électricité et des ressources naturelles.

L'Accord de coopération a été créé par l'IFC en 2009 en réponse à la crise financière mondiale qui a frappé en 2008 et conduit au désengagement d'un bon nombre de banques commerciales européennes en matière de financement auprès des marchés émergents.

Il était évident, pour la communauté des institutions financières de développement qu'un partenariat de collaboration pour combler le vide laissé par les banques commerciales serait nécessaire. L'Accord a été créé pour encourager une meilleure collaboration au sein de ces institutions, améliorer l'efficacité des processus et d'optimiser les procédés de vérifications. (Source African Media Agency (AMA)).

