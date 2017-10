La FAO réaffirme son soutien aux agriculteurs congolais

18 Octobre 2017

Brazzaville, Congo, 18 octobre (Infosplusgabon) - La Représentante de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Congo, Mme Suze Percy Filippini, a réaffirmé, mardi, à Brazzaville, le soutien multiforme que son organisme accorde aux agriculteurs congolais pour une autonomie alimentaire dans le pays, à l’occasion de la journée portes-ouvertes de la FAO.

"Depuis quarante ans, la FAO ne cesse d’appuyer le gouvernement congolais dans le secteur alimentaire et agricole. Nous avons notamment marqué notre présence au Congo par le renforcement institutionnel, la formation, l’appui technique et financier des maraîchers et des producteurs agricoles", a-t-elle précisé.

Membre du groupement "Maraichage bio, Jean-Joseph Mboungou, a indiqué que la journée portes-ouvertes organisée par la FAO était une aubaine et une vitrine pour les agriculteurs de se faire connaître au public et poser ainsi les problèmes auxquels ils sont confrontés.

"Nous souhaitons que le soutien des institutions comme la FAO ou le gouvernement profite aux producteurs agricoles qui sont véritablement sur le terrain, car certains financements profitent aux associations ou individualités fantômes, juste parce qu’ils ont monté un dossier de demande de financement", a-t-il affirmé.

La journée porte-ouverte de la FAO fait suite aux célébrations de la Journée de la femme rurale, le 15 octobre, et de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/UJL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon