Premier anniversaire de la signature de l'APE entre l'UE et les pays la SADC

Bruxelles, Belgique, 18 octobre (Infosplusgabon) - La Commissaire européenne en charge du commerce, Cécilia Malmstroem , a participé, lundi et mardi, à Johannesburg, en Afrique du Sud, a une rencontre de haut niveau organisée à l'occasion du 1er anniversaire de l'Accord de partenariat économique (APE) signé par six pays de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), et l'Union européenne.

Selon un communiqué officiel européen, à cette occasion, Mme Malmström a eu des entretiens avec le ministre du commerce de l'Afrique du Sud, Rob Davies, et les membres des organisations de la société civile, avec une participation de 150 délégués, portant sur des échanges sur cette première année d'exercice de l'APE.

Signé le 10 octobre 2016, l'objectif de l'APE est de promouvoir les échanges commerciaux entre les six pays signataires et les pays membres de l'UE.

Au terme d'une année, les participants ont constaté une nette augmentation du commerce des fleurs partant des pays de la région vers l'UE, ainsi que de la pêche.

On rappelle que les APE ont pour objectif l'introduction harmonieuse des six régions ACP à savoir, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale et Afrique australe, ainsi que les Caraïbes et le Pacifique, dans l'économie mondiale à l'horizon 2020, terme prévu de l'Accord de Cotonou, signé en 2000 dans la capitale béninoise entre les 78 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les 28 pays de l'Union européenne .

