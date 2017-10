Tunisie: le gouvernement tient une réunion exceptionnelle face à l'accroissement de l'émigration clandestine

17 Octobre 2017

Tunis, Tunisie, 17 octobre (Infosplusgabon) - Pour la première fois en Tunisie, le dossier de l'émigration illégale qui a pris de l'ampleur ces derniers mois, a été au centre d'un conseil interministériel tenu mardi à Tunis, sous la présidence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed.

Cette réunion exceptionnelle intervient à la suite du drame survenu il y a plus d'une semaine au large des côtes tunisiennes lorsqu'une collision entre une unité de la marine et une embarcation de migrants a causé le naufrage de celle-ci faisant 44 morts, selon un bilan provisoire.

Selon un communiqué gouvernemental, M. Chahed a mis l'accent sur l'impératif de parachever, dans les plus brefs délais, l'enquête ouverte par la justice militaire au lendemain de l'accident et d'en porter les résultats à la connaissance de l'opinion publique. Il a souligné la nécessité de déterminer les responsabilités dans ce qu'il a qualifié de "catastrophe nationale" et d'appliquer la loi pour préserver l'institution militaire des suspicions et des tiraillements.

Plusieurs parmi les 38 rescapés ont accusé la marine d'avoir sciemment heurté l'embarcation chargée de plus de 90 clandestins, selon l'un d'eux, ce qui aurait causé son naufrage.

Pour faire la lumière sur la tragédie, des Ong, dont la Ligue de défense des droits de l'homme, ont exigé une enquête indépendante.

Jeudi, des heurts ont opposé les populations de plusieurs localités du sud tunisien dont sont originaires la plupart des migrants morts, aux forces de l'ordre. Les protestataires ont incendié un poste de la garde nationale/gendarmerie et la maison du délégué/sous-préfet de la ville de Souk Lahad.

Lors du conseil interministériel, le chef du gouvernement a recommandé aux autorités concernées d'apporter le soutien moral et matériel requis aux familles des victimes. Il a également appelé à plus de vigilance face à l'amplification du phénomène de l'émigration clandestine, pour démanteler "les réseaux criminels et les bandes spécialisées dont les activités s'apparentent au trafic des êtres humains, selon les législations et les conventions internationales".

