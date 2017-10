Le secrétaire général de l'ONU appelle à agir pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

17 Octobre 2017

New York, Etats-Unis, 17 octobre (Infosplusgabon) - Soulignant l'importance du Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour assurer une vie digne à tous, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à redoubler d'efforts pour éradiquer la pauvreté dans son ensemble.

"Ce programme globalement convenu s'engage à garantir une planète saine et à construire des sociétés pacifiques et inclusives pour assurer des vies dignes à tous", a déclaré le secrétaire général dans un message vidéo à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.

"Son engagement à ne laisser personne en rade nécessitera des approches, des partenariats et des solutions innovants", a-t-il déclaré.

En particulier, M. Guterres a appelé à s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté afin de l'éradiquer dans son intégralité et, ce faisant, d'écouter les opinions et les conseils des personnes vivant dans la pauvreté et d'agir avec elles.

Malgré les progrès accomplis pour éliminer la pauvreté, plus de 800 millions de personnes dans le monde continuent de vivre dans l'extrême pauvreté et beaucoup d'autres sont menacées par des taux alarmants de chômage, d'insécurité, d'inégalité, de conflit et d'impact du changement climatique.

Cette année marque le 25ème anniversaire de la décision de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a désigné le 17 octobre comme Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.

Le thème de la commémoration de cette année est : "Répondre à l'appel du 17 octobre pour mettre fin à la pauvreté: un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives".

