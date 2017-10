L’incidence de la pauvreté a baissé de 20% en 27 ans en RDC, selon le vice-ministre congolais du Plan

17 Octobre 2017

Kinshasa, RD Congo, 17 octobre (Infosplusgabon) - L’incidence de la pauvreté a baissé de 20 % en 27 ans en République Démocratique du Congo (RDC), passant de 80% en 1990 à 71,3% en 2005, et à 60% à jour, a déclaré le vice-ministre du Plan, Zekpele Mo-Ndombe, à l’occasion de la célébration mardi à Kinshasa, de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté.

Zekpele Mo-Ndombe qui s’est félicité de cette tendance baissière comparable à la situation planétaire, a toutefois reconnu que ce niveau est encore supérieur à la valeur-cible des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

Cependant, a-t-il ajouté, le gouvernement de la RDC s’emploie à en finir avec l’extrême pauvreté conformément à l’objectif premier de l’agenda 2030 des Objectifs de développement durable (ODD) par des politiques de création d’emplois intensifs par le développement des secteurs agricoles et manufacturiers, les stratégies des incubateurs pour les jeunes et les réformes en matière de protection sociale, dont notamment la création de la caisse de retraite pour les agents et fonctionnaires de l’Etat.

Le vice-ministre du Plan a fait savoir que le gouvernement a créé depuis 2016 une structure ad hoc dénommée "Observatoire congolais du développement durable (OCDD)" avec pour mission de suivre et évaluer la mise en œuvre des ODD. Cette structure, a-t-il dit, a conduit les travaux de localisation et de priorisation des cibles des ODD en RDC.

Sur les 38 cibles adoptées, deux portent sur l’élimination de la pauvreté. Il s’agit de la cible 1.1. et 1.3. , qui visent respectivement à "éliminer, d’ici à 2030, complètement l’extrême pauvreté en RDC et à mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, y compris des socles de protection sociale et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante de pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient", a souligné le responsable gouvernemental.

"Cet exercice permettra de doter le pays des données statistiques pour suivre régulièrement l’impact des politiques publiques et les interventions des partenaires au développement sur les conditions de vie de la population dont le bien-être est le but ultime", a-t-il affirmé.

Axée sur le thème national : "le développement de l'entrepreneuriat des jeunes aux innovations et aux Nouvelles technologies de l’information et de la communication", cette manifestation a été organisée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec l’Institut supérieur des arts et métiers (ISAM).

Le thème retenu cette année est : "Répondre à l’appel du 17 octobre pour éliminer la pauvreté : un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives".

