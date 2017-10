Le Nigeria va mettre en place une politique de réciprocité de visas

17 Octobre 2017

Abuja, Nigeria, 17 octobre (Infosplusgabon) - Le Nigeria a annoncé mardi qu'il allait adopter une politique de réciprocité à l'égard des pays qui retardent la délivrance de visas à ses citoyens.

"En tant que pays, nous devons prendre position. Nous devrions traiter avec n'importe quel pays de la façon dont ils traitent avec nous pour la délivrance des visas. Ils ne devraient pas penser que nous en avons besoin plus qu'ils n'ont besoin de nous", a déclaré le ministre de l'Intérieur du Nigeria, Abdulrahman Dambazau.

Il était intervenu lors d'une réunion à Abuja tenue pour résoudre les questions militant contre la délivrance de visa aux Nigérians avec le ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, le procureur général de la Fédération nigériane et le ministre de la Justice, Abubakar Malami, ainsi que le contrôleur général de l'Immigration, Mohammed Babandede.

M. Dambazau a déclaré que le Nigeria ne tolérerait plus le retard de la délivrance de visa par n'importe quel pays et que la question du délai de visa aux ressortissants nigérians devenait embarrassante et doit être résolue.

M. Onyeama a déclaré que le Nigéria rencontrait toujours des difficultés concernant les services consulaires.

FIN/INFOSPLUSGABON/ILO/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon