Togo : les leaders de l’opposition au siège du PNP et au ministère de la Sécurité

17 Octobre 2017

Lomé, Togo, 17 octobre (Infosplusgabon) - Les responsables des partis politiques de l’opposition, après la visite du siège du Parti national panafricain (PNP), brûlé lundi nuit, ont fait le déplacement du ministère de la Sécurité pour dénoncer les violences survenues lundi à Sokodé et à Lomé.

Le ministre étant absent, les leaders bloqués devant le ministère ont été reçus par un officiel de ce département ministériel.

Le but de l’opposition est de réclamer que ceux qui ont brûlé le siège du PNP soient punis et déférés devant les tribunaux.

En outre, ils ont profité de l’opportunité pour mettre en garde le ministre contre toute violence sur les populations lors de la marche de mercredi et jeudi à Lomé pour dénoncer la position de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans la crise togolaise.

Lundi, l’interpellation de l’imam Djobo Mohamed Allassani de Sokodé pour "appel au crime et à la sédition" a créé la violence dans la ville de Sokodé, à Bafilo et à Tchamba (toutes dans la région centrale) ainsi qu’à Lomé. Le bilan est de 03 morts et plusieurs blessés ainsi que des édifices détruits.

