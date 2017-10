Les travailleurs de la justice entament mercredi une grève d’avertissement de 48 h au Bénin

17 Octobre 2017

Cotonou, Bénin, 1è octobre (Infosplusgabon) - Les responsables de six syndicats des travailleurs de la justice au Bénin invitent leurs membres à une grève d’avertissement de 48h à compter de ce mercredi pour protester contre un certain nombre de reformes au sein du ministère de la Justice.

A travers une motion en 29 points de revendications, les six syndicats exigent entre autres la mutation conformément aux textes des personnels des services judiciaires et administratifs, la mise en formation des lauréats aux concours professionnels donnant accès au corps des officiers de justice, session de juin 2015 ; la création d’un comité impliquant les partenaires sociaux et chargés du suivi du traitement des primes, indemnités et autres avantages accordés aux personnels.

Ils exigent également l’actualisation et l’étude en conseil des ministres de la communication relative à l’extension de la prime de risque des paramédicaux aux agents de santé exerçant en milieu carcéral, l’abandon définitif du processus de délocalisation d’une partie du ministère de la Justice et de la législation à Porto-Novo, et la construction d’un siège unique pour le ministère de la Justice.

Les six syndicats signataires de la motion de grève reconductible en cas de non satisfaction, sont : le Syndicat national des travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin (Syntrajab), le Syndicat national des greffiers et officiers de justice du Bénin (Synagojub), le Syndicat national du personnel de la justice (Synape-justice), le Syndicat des travailleurs de la justice (Syntra-justice), l’Union nationale des officiers de justice et des greffiers en chef du Bénin (Unogec Bénin) et l’Union nationale du personnel de la justice (Unp-justice).

