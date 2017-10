Togo : la coalition de l’opposition exige la "libération immédiate et inconditionnelle" de l’imam arrêté à Sokodé

17 Octobre 2017

Lomé,Togo , 17 octobre (Infosplusgabon) - La coalition de l’opposition en lutte pour des réformes constitutionnelles au Togo exige la "libération immédiate et inconditionnelle" de l’imam de Sokodé interpellé lundi soir dans cette ville pour "appel au crime et à la sédition", indique un communiqué des 14 partis regroupés au sein de cette coalition, transmis ce mardi soir à Infosplusgabon à Lomé.

La coalition qui parle "d’enlèvement" dénonce les "conditions illégales" de son interpellation et les "violences exercées sur les populations dans le but avéré d‘exacerber la tension politique dans le pays".

Aussi, exige-t-elle sa libération immédiate et sans condition de l’imam Djobo Mohamed Alassani et de celle des personnes arrêtées ainsi que la "cessation immédiate des arrestations et représailles à l’endroit des populations de la ville".

Lundi, l’interpellation de l’imam de Sokodé, Djobo Mohamed Alassani, jugé proche du leader du Parti national panafricain (PNP), a créé de vives tensions dans plusieurs villes du pays et à Lomé.

Le bilan officiel du gouvernement fait état de trois morts dont deux militaires ainsi que des édifices détruits et des blessés graves.

La ville de Sokodé, région centrale et fief de l’opposition, a enregistré plus de 5 morts, depuis les manifestations réclamant des réformes au Togo en août dernier.

