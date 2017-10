Les ministres est-africains tentent de relancer les négociations sud-soudanaises

17 Octobre 2017

Nairobi, Kenya, 17 octobre (Infosplusgabon) - Les ministres des Affaires étrangères de la région de l'Afrique de l'Est ont pris l'initiative de relancer les pourparlers de paix sud-soudanais après des mois de blocage.

L'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) a annoncé, ce mardi, que les ministres est-africains ont entamé avec divers responsables sud-soudanais des négociations qui devraient durer deux mois.

"Le 28 septembre, l'Igad a entamé une série de réunions consultatives à Addis-Abeba, Khartoum, Pretoria et ici à Juba, dans le cadre de la poursuite de notre mission qui est de convoquer un Forum de haut niveau pour la relance au Soudan du Sud", indique un communiqué de l'Igad.

D'après l'émissaire spécial de l'Igad, Ismail Wais, les efforts pour tirer les pourparlers sud-soudanais de l'impasse se sont poursuivis ces trois derniers mois, sous la direction de hauts membres du Conseil des ministres de l'Igad.

Les ministres ont rencontré toutes les parties importantes du conflit au Soudan du Sud.

"Je peux vous rapporter que ces consultations ont toutes été positives et constructives et je souhaite remercier les participants pour leur engagement et leurs contributions pertinentes", a déclaré M. Wais.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workneh Gebeyehu, président du Conseil des ministres de l'Igad, conduisait la délégation des ministres des Affaires étrangères, Amina Mohamed du Kenya, Sam Kutesa de l'Ouganda et Ibrahim Ghandour du Soudan.

Ils étaient accompagnés du ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mohamoud Ali Youssouf, et d'Abdulkadir Ahmedkheyir Abdi, ministre d'Etat de la Somalie durant ces consultations.

"Ensemble ou en plus petits groupes, ils ont rencontré Salva Kiir Mayardit, le président du Soudan du Sud, Taban Deng Gai, premier vice-président et le Conseil des ministres du gouvernement d'unité nationale et de transition", a rapporté l'Igad.

A Pretoria, les ministres ont également rencontré le Dr Riek Machar, le principal dirigeant de l'opposition sud-soudanaise.

"Dans les semaines à venir, le groupe de travail de la force spéciale de l'Iga va se pencher sur les conclusions des réunions consultatives, comme les diverses contributions écrites qui nous ont été soumises, et proposer des options et recommandations pour le processus de relance.

"Une fois ce travail terminé, le Conseil des ministres de l'Igad va convoquer une réunion pour examiner les diverses recommandations et options avant de se prononcer sur la date, le lieu, la participation et l'ordre du jour provisoire pour le Forum de haut niveau sur la Relance", a déclaré l'Igad.

