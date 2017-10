Le président Buhari ira au sommet du D8 en Turquie

17 Octobre 2017

Abuja, Nigeria, 17 octobre (Infosplusgabon) - Le président nigérian Muhammadu Buhari doit quitter Abuja mercredi soir pour Istanbul afin de participer au neuvième sommet des huit pays en développement (D-8) qui se tiendra vendredi.

Le porte-parole présidentiel, Femi Adesina, a déclaré que le Président Buhari, "à l'invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan, participera à une visite officielle de travail à Ankara, la capitale. A Ankara, le Président Buhari aura un tête-à-tête avec son homologue turc, tandis que les délégations des deux pays discuteront dans divers domaines, notamment la coopération en matière de défense, de sécurité, d'éducation et des questions migratoires.

"Le dirigeant nigérian se rendra également à la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie à Ankara, où il rencontrera le Président Ismail Kahraman".

Le Président Buhari se servira du sommet du D-8 à Istanbul pour renforcer des liens de plus en plus étroits dans un large éventail de domaines de coopération avec les dirigeants des pays membres du D8, à savoir le Bangladesh, l'Egypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Pakistan et la Turquie ".

Le sommet sur le thème « Elargir les opportunités par la coopération » portera, entre autres, sur la coopération dans les domaines de l'agriculture, du commerce, des transports, de l'énergie et de la participation accrue du secteur privé parmi les pays membres.

M. Adesina a noté que lors du neuvième sommet du D-8, qui marquera également le 20ème anniversaire de l'organisation créée pour améliorer les positions des pays en développement dans l'économie mondiale, le Président Buhari mettra en évidence l'importance de la confiance dans l'environnement et l'économie au Nigeria.

"Il affirmera également la détermination du Nigeria à travailler avec les pays membres du D-8 dans de nombreux domaines clés, y compris la paix et la sécurité, l'économie ainsi que le commerce", a-t-il déclaré.

