La Nouvelle société civile congolaise déçue de l’élection de la Rd Congo au Conseil des Nations unies aux Droits de l’homme

17 Octobre 2017

Kinshasa, Rd Congo, 17 octobre (Infosplusgabon) - La Nouvelle société civile congolaise (Nscc), une Ong de défense des droits de l’homme, est déçue de l’élection de la République démocratique du Congo (Rdc) le lundi 16 octobre 2017, au Conseil des Nations unies aux Droits de l’homme (Cndh), au terme d’un vote à l’Assemblée générale des Nations unies, a déclaré, à la presse, son coordonnateur national, Jonas Tshombela.

« La Rd Congo est un pays qui n’est pas un modèle en matière des droits de l’homme », a-t-il déclaré avant de rappeler des cas des massacres perpétrés dans le Grand Kasaï, ainsi que des fosses communes découvertes dans cette région, pour lesquels la Rdc refuse une enquête internationale indépendante.

Pour lui, les cas des prisonniers politiques encore en détention et des réfugiés politiques exilés à l’étranger sont des cas qui attestent le non-respect des valeurs fondamentales de l’homme en Rdc.

La Rd Congo a été élue lundi pour un mandat de trois ans par 151 voix sur 193 votants au Conseil des Nations unies aux Droits de l’homme à New York. Les candidatures de la Rdc et de trois autres pays africains (Angola, Nigeria et Sénégal) ont été proposées par le groupe de pays africains, afin d’occuper les quatre sièges alloués au continent à ce Conseil composé de 47 membres, basé à Genève.

La candidature de la Rdc au Cndh, rappelle-t-on, avait été déposée à l’Onu depuis plusieurs mois. Le 12 octobre 2017, 157 Ongs congolaises avaient appelé les Etats membres de l’Onu à rejeter cette candidature, affirmant que « voter pour la Rdc enverrait un mauvais signal pour un pays qui est loin d’être exemplaire en matière de droits de l’homme ».

Human Rigthts Watch (Hrw), une Ong britannique de défense de droits de l’homme, avait mené un plaidoyer auprès des Etats membres contre la candidature de la Rdc au regard des violations des droits humains répertoriées dans le pays. Washington s’était levé le 29 septembre dernier pour s’opposer, une fois de plus, à la candidature de la Rd Congo.

Cependant, pour la ministre des Droits Humains de la Rd Congo, Mme Marie-Ange Mushobekwa, en séjour depuis plus d’une semaine à New-York, dans le cadre d’une campagne en faveur de son pays, la Rdc va apporter une influence positive au Conseil.

« Lorsque nous savons que chez nous les associations, telles que la Lucha, peuvent s’exprimer et qu’on peut avoir plus de 600 partis politiques et 300 stations de radio, plus de 60 chaînes de télévision qui émettent en clair, nous pensons qu’il est important que nous puissions siéger au Conseil des droits de l’homme et que nous pourrions apporter une influence positive au sein de cette institution », a-t-elle déclaré.

