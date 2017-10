Des milliers d'enfants ont retrouvé leurs familles au Soudan du Sud déchiré par la guerre

17 Octobre 2017

Khartoum, Soudan, 17 octobre (Infosplusgabon) - Une organisation humanitaire internationale a indiqué, mardi, qu’elle a aidé à mettre fin aux souffrances de milliers de mineurs et d’enfants après qu’elle leur a permis de retrouver leurs familles au Soudan du Sud déchiré par la guerre qui a débuté il y a quatre ans.

"Plus de 5 000 enfants ont retrouvé leurs familles après avoir été séparés par la violence et la guerre au Soudan du Sud, depuis que le conflit a éclaté en décembre 2013", a déclaré, mardi, l'organisation Save the Children.

Depuis le début du conflit, plus de 3,5 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs maisons et plus de 15 000 enfants non accompagnés, séparés et disparus ont été enregistrés par les services de recherche et de regroupement familial.

Un communiqué de presse indique que Save the Children et ses partenaires travaillent actuellement à réunir 6 000 enfants séparés et non accompagnés avec leurs familles.

L'organisation a déploré qu'après avoir passé des mois ou des années sans leurs parents et qu’ils sont déplacés de leurs foyers, ils courent un risque élevé de violence, d'abus, d'exploitation et de recrutement dans des forces ou groupes armés.

"Prévenir la séparation avec leurs familles est crucial et constitue un premier pas important. Mais des milliers de filles et de garçons vulnérables continuent d'être séparés de leurs familles en raison des conflits et des déplacements ", a déclaré Deirdre Keogh, directeur de Save the Children au Soudan du Sud.

Il a ajouté que «plus les enfants reviennent tôt avec leurs familles, plus ils sont susceptibles de grandir en bonne santé, de réussir à l'école et de devenir des membres à part entière de la société».

En septembre 2017, Save the Children et ses partenaires ont permis à un garçon de 10 ans de retrouver son oncle après quatre ans. Après le voyage en hélicoptère et la rencontre émouvante avec son oncle, il a affirmé: «Je veux être pilote afin d'aider les enfants de la même manière que j’ai été aidé", rapporte le communiqué.

Save the Children est l’organisation tête de file d’un programme complexe de recherche et de réunification familiale impliquant plus de 27 organisations partenaires pour répondre aux besoins des enfants qui sont devenus non accompagnés ou séparés de leurs familles au Soudan du Sud

Le programme opère dans de nombreuses régions du Soudan du Sud dont beaucoup sont difficiles d'accès en raison des inondations, de l'éloignement et des conflits en cours.

