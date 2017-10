Togo : L’interpellation de l’Imam de Sokodé crée la tension dans plusieurs villes du pays

17 Octobre 2017

Lomé,Togo, 17 octobre (Infosplusgabon) - L’interpellation, lundi, de l’imam de Sokodé, Djobo Mohamed Alassani, dans la région centrale, fief du Parti national panafricain (PNP), a créé de vives tensions dans plusieurs villes du pays et à Lomé, a -t-on appris de sources officielles, ce mardi à Lomé.

Selon un communiqué du gouvernement, ce mardi à Lomé, dans la ville de Sokodé, fief du leader du PNP, Tchikpi Atchadam, une nouvelle coqueluche de l’opposition, «deux militaires en faction au domicile d’une personnalité ont été lynchés et exécutés et leurs armes et munitions ont été emportées. Un jeune a également trouvé la mort et une vingtaine de blessés enregistrée parmi les civils et les forces de sécurité».

En outre déplore le communiqué, on dénombre des actes de vandalisme, de pillage, de «violence inouïe» ainsi que la destruction de biens privés et publics à Sokodé, à Bafilo (ndlr : ville proche de Sokodé avec les mêmes peuples), ainsi que dans plusieurs quartiers nord de Lomé.

Selon le gouvernement, l’interpellation de l’Imam Djobo Mohamed Alassani, fait suite dans ses prêches, à des appels «au meurtre des militaires et de citoyens togolais», indique le gouvernement.

Il est donc interpellé pour «appel au crime et à la sédition, infractions prévues et punies par les articles 552 et 553 du Code pénal», souligne le communiqué du gouvernement.

Cependant, c’est dans ce contexte que l’opposition s’apprête à organiser, mercredi 18 octobre, une manifestation à Lomé pour dénoncer la position de la CEDEAO dans la crise togolaise.

Pour plusieurs observateurs de la crise togolaise, ce sera une opportunité pour les militants du PNP d’exprimer leur colère après leurs sorties de lundi soir.

Le PNP dont le leader, Tchikpi Atchadam, est de la région centrale est accusé de prôner la haine tribale. Le 19 août dernier, il a organisé des manifestations à Sokodé et dans plusieurs villes du pays dont Lomé pour réclamer des réformes politiques. Ces manifestations ont fait deux morts dans cette ville considérée comme l’une des villes rebelles au Nord du Togo, rappelle-t-on.

L’Imam Djobo Mohamed Alassani, interpellé lundi, est taxé d’être un des membres du PNP.

