Le Kenya condamne l'attaque terroriste en Somalie et lance une initiative humanitaire

17 Octobre 2017

Nairobi, Kenya, 17 octobre (Infosplusgabon) - Le Kenya a fermement condamné l'horrible attentat terroriste du samedi 14 octobre 2017 dans le district de Zobe, au sud de Mogadiscio, qui a fait plus de 300 morts et plus de 350 blessés.

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Amina Mohammed, a déclaré dans un communiqué de presse mardi, que le Kenya reconnaît l'ampleur et la cruauté de ce crime odieux perpétré samedi pour semer la peur et le découragement au niveau du peuple somalien.

Cette attaque a été perpétrée pour annihiler les progrès du gouvernement fédéral dans la construction de l'Etat.

Le président Uhuru Kenyatta a souligné, dans son message de condoléances au président Mohamed Abdullahi Mohamed : "Les personnes perverses qui ont planifié et exécuté ce crime odieux ne comprennent pas clairement la fierté, la force et la détermination du peuple somalien à surmonter les tragédies et à émerger encore plus fort et plus déterminé".

Le secrétaire du Cabinet et le ministre des Affaires étrangères ont lancé mardi l'initiative Kenya4Somalia, une initiative humanitaire visant à aider les Somaliens victimes de l'attentat horrible.

Au cours de la cérémonie du lancement de l'initiative à l'Intercontinental Hôtel de Nairobi, l’ambassadrice Mohamed, accompagnée par le Secrétaire du Cabinet (CS) pour la Défense, Rachael Omamo, a annoncé que le Kenya fera évacuer 31 Somaliens blessés de Mogadiscio pour un traitement spécialisé à Nairobi et enverra en même temps 11 tonnes de médicaments en Somalie.

Exprimant ses condoléances et celles de son ministère aux autorités somaliennes, l’ambassadeur Omamo a exhorté la région à continuer à travailler main dans la main pour la paix.

L'action humanitaire est coordonnée par la Croix-Rouge du Kenya, qui a reçu un appel spécial à l'aide de son homologue du Croissant-Rouge somalien.

La Croix Rouge est représentée par son Gouverneur, le Dr Mohamud Sheikh Nurein Said, et le Secrétaire Général, Abbas Gullet.

La Croix-Rouge du Kenya gérera un numéro de facturation Safaricom pour recevoir les dons des donateurs à tous les niveaux.

Le Secrétaire général de la Croix-Rouge du Kenya, M. Gullet, a indiqué que celle-ci répond à une demande du Croissant-Rouge somalien d'aider un voisin dans le besoin.

La Secrétaire du Cabinet Mohamed a remercié la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pour le partenariat dans cette initiative et pour le travail inestimable qui consiste à sauver des vies et à réduire la souffrance humaine.

«Bien que nous ne puissions jamais ramener les vies qui ont été inutilement perdues, nous pouvons alléger le fardeau de ceux qui ont été blessés - physiquement, psychologiquement ou socialement», a-t-elle déclaré.

'' Beaucoup de familles ont été brisées et sont aujourd'hui dans le besoin. Nous convergeons ici pour appeler tous les Kenyans de bonne volonté à lever des fonds pour soutenir ces familles et ces vies", a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué que le Kenya va mobiliser des fonds pour les soins médicaux, le soutien psychologique et social, ainsi que les besoins à court et long termes des personnes démunies.

"Merci d'avoir entendu notre appel pour aider nos frères et sœurs en Somalie à l'heure du besoin. Aujourd'hui, vous êtes tous des symboles de l'humanité et un espoir pour les survivants de l'attentat terroriste dans lequel nous avons perdu plus de 200 vies précieuses et innocentes", a déclaré Amina Mohamed.

Le SG a déclaré qu'elle est confiante qu'avec la force et la détermination, le peuple Somalien surmontera la tragédie actuelle et émergera encore plus fort et fera honte aux gens pervers qui ont planifié et exécuté le crime odieux.

Elle s'est fait l'écho du message du président Kenyatta, qui rassure son homologue somalien, à savoir que le Kenya reste un soutien pour le gouvernement et le peuple somaliens dans la lutte contre le terrorisme.

Cela implique d'identifier et de bannir le financement du terrorisme qui continue d'alimenter ce fléau.

