Kenya : Surrogates de l'Ouganda remporte le prix de la meilleure production cinématographique africaine au Slum Film Festival

17 Octobre 2017

Nairobi, Kenya, 17 octobre (Infosplusgabon) - Le film ougandais, Surrogate, a été élu, lundi soir, meilleure production africaine lors de la 7ème édition du Slum Film Festival en cours à Nairobi. Cette production qui met l'accent sur le genre et l'égalité, raconte l'histoire d'une jeune femme qui est tombée enceinte d’un homosexuel dans une relation hors mariage.

Lisala Alphonce, une ressortissante de la RD Congo résidant au Kenya, a remporté le prix de la meilleure actrice kényane.

Cette réfugiée a participé à la production locale, It Killed My Mother, produite par des réfugiés de la République démocratique du Congo, vivant au camp de réfugiés de Kakuma, dans le Nord-Ouest du Kenya.

Ce film qui a également été déclaré meilleur film du Kenya, raconte l'histoire d'une fille vivant avec sa grand-mère et qui a été victime des mutilations génitales féminines à l'âge de 10 ans.

Elle tombe amoureuse d'un homme, mais perd malheureusement la vie à cause des complications de la MGF pendant l'accouchement.

Après la proclamation des résultats, Alphonce a remercié les acteurs qui ont intervenu dans la production du film pour avoir réalisé leurs rêves. "Je remercie tout le monde, y compris ma famille, de m'avoir donné l'occasion de mettre en valeur notre talent", a-t-elle déclaré.

L'événement de cette année a attiré 2 600 participants de différentes parties du monde. Selon les observateurs, l'industrie cinématographique n'est pas si grande en Afrique du fait que les organisateurs n'ont reçu que 200 inscriptions du continent.

Une inscription camerounaise, H20, dont le thème est la fourniture d'eau potable et de services de santé, a remporté le meilleur prix du Développement durable.

C'est la production française, "Animal", qui a dominé la nuit des récompenses, remportant, au total, quatre prix.

Ce film futuriste raconte l'histoire de Jawak, un homme qui vit isolé avec un animal étrange dont il prend soin. Il a également remporté les prix du meilleur son, du meilleur costume/maquillage, du meilleur réalisateur et de meilleur scénario.

Fugazi, une production futuriste belge, a remporté le prix du meilleur film international. Ce film a reçu le prix du meilleur scénariste.

Ce film raconte l'histoire d'une femme travaillant en défense d'orbite, une station spatiale en charge de la Terre et de ce qui lui arrive quand elle rentre chez elle après trois ans.

Le Palmarès de ce festival :

Meilleur documentaire - Water and Dust (Kenya) ;

Prix du jury - On The Kids Skin (Italie) ;

Meilleur scénario - It Has Killed My Mother ;

Meilleure musique - Mwavita (Italie) ;

Meilleur réalisateur - Fugazi (Italie) ;

Meilleur film pour enfants - All I want (Inde).

Les autres prix sont :

Meilleur en développement social - One Foot Ahaed (Kenya) ;

Meilleur acteur masculin Kenya - Geoffrey Mwikulu ;

Meilleure voix Slum - E Do Enough (Cameroun).

Le festival en cours a permis la projection des films dans différentes parties de la capitale, Nairobi, y compris les bidonvilles.

Selon les organisateurs, le Festival cherche à attirer l'attention du public tout en changeant la perception des gens sur les bidonvilles urbains et des populations qui y vivent.

Il est organisé par une organisation communautaire kényane (CBO), le Slum Film Festival.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon