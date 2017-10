Somalie : Le Secrétaire général de l'ONU condamne les attaques terroristes de Mogadiscio et félicite les secouristes

17 Octobre 2017

New York, Etats-Unis, 17 octobre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a félicité les premiers secouristes et résidents de la capitale somalienne, Mogadiscio, pour avoir mobilisé une aide face à ce qu’on peut qualifier de pire attentat à la bombe en Somalie.

Dans un communiqué publié dimanche par son porte-parole, le Secrétaire général de l’ONU exhorte tous les Somaliens "à s'unir dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et à œuvrer ensemble à la construction d'un Etat fédéral fonctionnel et inclusif".

Condamnant fermement les attaques, il a transmis ses condoléances aux familles endeuillées, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Selon un nouveau bilan publié lundi, 276 personnes ont été tuées et 300 autres blessées.

Le Représentant spécial du Secrétaire général en Somalie, Michael Keating, a également déclaré dimanche que l'ONU et la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) travaillaient en étroite collaboration pour appuyer la réponse du gouvernement fédéral somalien et des autorités gouvernementales locales en logistique, fournitures médicales et expertise à la suite des attentats à la bombe.

"C'est une attaque révoltante à la fois en termes d'objectif et d'impact", a déclaré le Représentant spécial qui a souligné que la priorité immédiate était de soutenir les efforts menés par les autorités pour se remettre de l'attaque et aider toutes les personnes touchées, en particulier les blessés et les nouveaux sans-abri.

"La communauté internationale fera tout son possible pour aider le peuple et le gouvernement somaliens à surmonter cette tragédie", a-t-il affirmé.

Selon les médias, une énorme voiture piégée a explosé devant l'entrée d'un hôtel situé au carrefour K5 abritant des bureaux du gouvernement, des hôtels et des restaurants.

Plus tard dans la journée, un deuxième attentat à la bombe a été signalé dans le quartier de Madina.

FIN/INFOSPLUSGABON/IPI/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon